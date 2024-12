Wanda Nara, colazione con L-Gante e Maxi Lopez: messaggio a Icardi?

Dopo la sfrenata festa per il suo 38esimo compleanno e le foto scattate da Roma con il suo nuovo compagno L-Gante, Wanda Nara continua il suo viaggio in Europa al seguito del rapper, impegnato in alcune riprese relative al suo nuovo album.Come sempre la showgirl argentina, reduce dalla tormentata separazione dal calciatore Mauro Icardi , documenta i suoi spostamenti e le sue giornate sui social ma una delle sue storie Instagram stavolta ha sorpreso i fan.

Wanda Nara, colazione con L-Gante e Maxi Lopez

Nella foto postata infatti, oltre a Wanda Nara e L-Gante, seduto a tavola in un ristorante si vede anche Maxi Lopez, ex attaccante e primo marito della showgirl. "Colazione con loro" è la frase a corredo di un'immagine che sembra conferma le voci di una nuova 'alleanza anti-Icardi' tra Wanda e Maxi Lopez, al quale per la prima volta l'ex moglie dovrebbe concedere di passare il Natale con i tre figli nati dal loro matrimonio (durato dal 2008 al 2013). Nelle storie successive poi un'altra foto, in cui la showgirl e L-Gante posano di frone alla Tour Eiffel a Parigi.