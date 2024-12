Icardi e Wanda Nara, è guerra spietata: denuncia, chat piccanti e "un grosso tradimento"

Continua la guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara . Negli ultimi giorni il giocatore ha deciso di denunciare l'ex moglie perché, a quanto pare, non riusciva a vedere le figlie Francesca e Isabella , nate rispettivamente nel 2015 e 2016. A dare la notizia due giornaliste di Telefe, canale argentino: "Potrà rincontrare le due persone più importanti della sua vita, che lo stavano aspettando da molto tempo. Icardi non era riuscito a vederle quando toccava a lui e per questo aveva presentato una denuncia per impedimento di contatto". Hanno poi aggiunto che la Nara avrebbe pure ricevuto una multa molto alta per aver impedito al calciatore di trascorrere dei giorni con le piccole: "Se reiterato, questo mancato compimento poteva portare a una causa penale".

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con un altro giocatore?

Nel programma tv LAM, invece, il giornalista Pepe Ochoa ha mostrato un lungo messaggio che Icardi ha inviato a Nora Colosimo, la madre di Wanda che voleva accordarsi con l'ex genero per fargli vedere le figlie (mentre la Nara era in Europa con il nuovo compagno L-Gante). Un messaggio nel quale fa una rivelazione bomba: la Nara lo avrebbe tradito con un altro calciatore, un suo ex compagno di squadra. "Che strano che non ti sia presentato venerdì quando il mio avvocato ti ha inviato la sentenza del giudice secondo cui le ragazze dovevano stare con me fino al 25 dicembre 2024. Inoltre non ti sei presentata sabato quando ti ho scritto. Mandare messaggi armati e farli arrivare alla stampa, è questo che ti piace? È chiaro che ancora non hanno saputo che non è stato e non sarà loro di alcuna utilità, continuo con la via giudiziaria. Purtroppo eri parte dell'impedimento di contatto con le mie figlie e anche contro di te verrà sporta denuncia". Poi ha aggiunto: "Mi sembra davvero sfacciato incolpare me di una malattia, quando 11 anni fa mi sono messo contro tutti per voi. Non dimenticare che Wanda ti ha fatto il regalo di compleanno e i soldi sono usciti dal mio conto. Non dimenticare chi ti ha sostenuto in tutti questi anni vissuti a Milano, a Parigi, a Istanbul, mi sembra che tu abbia poco da dire su di me".