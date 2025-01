Wanda Nara contro Icardi: "Mi impedisce di...", e svela un segreto su Keita Baldé

Wanda Nara è tornata ad attaccare pubblicamente Mauro Icardi. Nell'ultima storia Instagram la soubrette si è chiaramente rivolta all'ex marito dopo che è stata costretta a trascorrere le festività natalizie lontana dalle figlie Isabella e Francesca. "Con le bambine no - ha scritto Wanda sui social - Togliere l'assistenza sanitaria a cinque minori, smettere di pagare la scuola, non pagare gli alimenti, farle vivere con una donna che non è la loro madre e proibirmi di parlare con le mie figlie a Natale e tutti i giorni. Questa è violenza? Chiedo giustizia, se esiste".

Wanda Nara conferma la storia con Keita Baldè Wanda Nara ha poi confermato al programma tv argentino LAM la liaison con Keita Baldè, ex compagno di squadra di Mauro Icardi all'Inter. "Sì, l'ho detto io a Mauro. All'epoca ero separata da lui e gli raccontai di quella relazione. Mauro ha dei video e mi ricattava dicendo che li avrebbe mostrati", ha ammesso la 37enne. A detta della Nara, la conduttrice argentina avrebbe ricevuto più di qualche minaccia da parte dell'attaccante del Galatasaray: "Minacciava di mostrare video intimi, di cui deve averne molti, visto che ha vissuto con me per 12 anni e nella nostra casa c'erano telecamere ovunque", ha confidato al giornalista Angel de Brito.

Wanda Nara e le confidenze su China Suarez Wanda Nara ha poi rivelato che Icardi le avrebbe sempre parlato male di China Suarez, l'attrice argentina che ha di fatto mandato in crisi il matrimonio tra i due e che ora sarebbe tornata a frequentare il gocatore: "L'ha sempre snobbata. Diceva le cose peggiori di lei: che era facile, che aveva un cattivo odore. Ha detto cose terribili a tutti quelli che ci circondavano, così non ha il coraggio di uscire con lei mano nella mano e mostrarla. Sta pagando dei giornalisti per ripulire la sua immagine". E poi: "Prima di China la nostra vita era perfetta. Ora Mauro vuole rovinarmi la vita".

© RIPRODUZIONE RISERVATA