Wanda Nara, in Argentina sicuri: "Ha rotto con L-Gante"

Wanda Nara e L-Gante, storia finita?

"Wanda Nara è arrivata in Argentina e ha confessato di essersi separata da L-Gante". A rivelarlo è 'Ciudad Magazine', che spiega poi come la showgirl "è arrivata con un colo privato e affermato che la storia, lunga tre anni, è terminata". Una notizia forse inattesa, se si pensa che un mese fa Wanda aveva celebrato il suo 38esimo compleanno proprio in compagnia del rapper suo connazionale, presente anche a una colazione condivisa dalla showgirl con il suo primo marito Maxi Lopez. Titoli di coda sulla relazione dunque? Ai fan di Wanda non resta che attendere per saperne di più.