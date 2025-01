Wanda Nara, altro scandalo dopo Keita. Dall'Argentina: "Ha tradito Icardi con Martin Payero"

Non solo Keita Baldé: Wanda Nara avrebbe avuto un'altra relazione clandestina durante gli ultimi (e travagliati) anni del suo matrimonio con Mauro Icardi . Stando a quanto rivelato dalla giornalista Julieta Argenta nel programma tv argentino Bonde, la soubrette avrebbe avuto una liaison con Martin Payero , calciatore argentino dell'Udinese. I due si sarebbero amati in gran segreto tra il 2022 e il 2023, quando il giocatore classe 1998 militava nel Boca Juniors. Attualmente Payero è legato alla modella sudamericana Victoria Carante, dalla quale aspetta il suo primo figlio che nascerà la prossima primavera.

Wanda Nara e la storia con Martin Payero

Stando ai rumors che arrivano dall'Argentina, Wanda Nara e Martin Payero si sarebbero frequentati dopo che l'imprenditrice aveva scoperto della scappatella di Mauro Icardi con China Suarez. Una svolta che ha di fatto mandato in crisi il matrimonio tra Wanda e Icardi, che non sono riusciti più a recuperare il rapporto nonostante i numerosi tentativi di riconciliazione. Di recente la Nara ha ammesso alla trasmissione LAM di aver avuto "diverse storie d'amore dopo che io e Mauro ci siamo separati a causa di quella donna (China, ndr)". Al momento non ha però commentato gli ultimi gossip sulla sua vita privata.