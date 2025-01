Icardi conferma la storia con China e poi svela "tutte le bugie di Wanda Nara"

Mauro Icardi e le nuove accuse a Wanda Nara

"Come tutti sanno, non è nel mio stile dire qualcosa che riguarda le mie figlie, poiché abbiamo rispettato la richiesta di un giudice e di un difensore dei minori, ma sono costretto a rispondere a tutte le crudeli bugie che esercita la madre delle mie figlie. - ha esordito Icardi nel suo lungo post su Instagram - Non prendete per vere le sue perverse falsità con il mio silenzio... Per quanto tempo vogliamo credere e vivere nella menzogna?". L'attaccante ha proseguito parlando del suo travagliato rientro in Argentina, dopo l'infortunio in Turchia che ha chiuso in anticipo la sua stagione calcistica: "Sono stato escluso dal mio stesso appartamento con una falsa denuncia di violenza. Mi hanno escluso all'alba di un sabato a Santa Barbara, poche ore dopo essere stato operato per un infortunio al ginocchio con un'altra falsa denuncia di violenza e possesso di armi, la perquisizione ha dato esito negativo. Non avevo armi, non ho violentato nessuno e dormivo da solo".

La verità di Mauro Icardi

Riassumendo tutti gli avvenimenti divenuti di dominio pubblico da quel momento in poi, Icardi ha proseguito: "Hanno dovuto restituirmi le mie figlie il 13 dicembre e mi hanno spento i telefoni fino al 17, perché la madre era in viaggio con il suo fidanzato in Europa e in un video ha confermato che stavano insieme da tre anni mentre lei era ancora sposata con me e giurava a me e alle sue figlie che era solo UN AMICO (ma loro continuano a dare la colpa agli altri, che razza di ipocrisia no?). Il 25 dicembre, la "Madre d'America" si è dovuta allontanare dalle sue figlie perché la Giustizia aveva ordinato che passassero il Natale col padre e il Capodanno con la madre, ma poiché la signora si è offesa perché non le davano ciò che voleva, si è recata a Punta del Este senza portarle con sé, sostenendo di non avere 10 milioni di pesos, come richiesto, ma ne aveva abbastanza per l'aereo privato e tutto il circo ostentato, come è suo solito, senza contare che giorni prima avevo depositato 10mila dollari sul suo conto italiano". E ancora: "Così ha rotto la promessa fatta alle sue figlie di andarle a prendere, lasciandole lì con la valigia pronta... Da parte mia, di fronte al suo abbandono, ho deciso senza esitazione di annullare il mio piano. Dovevo passare il Capodanno con gli amici ma sono rimasto con le mie figlie, come faccio da più di 2 anni, da quando la signora ha deciso di dare priorità alla sua vita rispetto alle figlie". E poi: "Quando sono terminate le vacanze mi ha costretto a dare le mie figlie, che manipolava da 20 giorni con telefonate in cui loro le dicevano che non volevano lasciare la casa paterna, che erano felici, vivevano in un ambiente familiare, divertente, con bambini della loro età, dove non c'è mai stato alcun tipo di commento malizioso o dispregiativo nei confronti della loro madre", ha ribadito il calciatore, riferendosi alla convivenza di Francesca e Isabella con China Suarez e i suoi bambini, nati da un precedente legame, Amancio e Magnolia.

Icardi a L-Gante: "Wanda Nara ha ingannato anche te"

"Come se non bastasse, ha assicurato alle figlie che sarebbe venuta a prenderle il 5 gennaio. L'hanno aspettata vestita e in attesa e lei ancora una volta ha dato loro buca, e solo il 6 gennaio, dopo l'intervento dei miei avvocati, sono riuscita a farle incontrare le figlie in una stazione di servizio, come aveva chiesto", ha assicurato Icardi, facendo poi riferimento al legame di Wanda Nara con il rapper L-Gante (che oggi sarebbe finito come annunciato nei giorni scorsi dai diretti interessati): "Non parlo mai male alle mie figlie della loro madre, né dico loro che ha deciso di dividere la famiglia a causa della persona che è stata sua amante per tre anni e che ha finito per presentare come fidanzato... E per questo si è stabilita in Argentina per 2 anni, quando le ragazze frequentavano la scuola in Turchia.. - ha scritto Icardi - Fate sapere al signor 'fidanzato' che è stato ingannato quanto me... Perché nel gennaio 2023 ha conosciuto il giocatore senegalese (Keita Baldè, ndr)a Dubai e il 25 gennaio, mentre si festeggiava il compleanno di suo figlio, lei è arrivata alle 23:30, cioè 30 minuti prima della fine della festa". A detta di Icardi, poi, Wanda non sarebbe tornata a vivere in Argentina per motivi strettamente lavorativi: "Potrebbe lavorare in Europa... Infatti lo ha fatto con grande successo in Italia. Perché le nostre figlie non hanno mai vissuto in Argentina".

Icardi commenta le chat hot diffuse da Wanda Nara

Nel suo lunghissimo post Mauro Icardi ha menzionato inoltre le sue chat intime che Wanda Nara ha diffuso: "La signora ha cercato di ridicolizzarmi in pubblico, ma io sono fiero di aver lottato e implorato fino all’assurdo per salvare la nostra famiglia come spesso le mie figlie esigevano o pretendevano. Nel tentativo di ridicolizzarmi, non si preoccupa del danno che arreca ai suoi figli e alle sue figlie quando la sessualità della madre, del padre o del patrigno diventa virale e i bambini sono costretti a guardare con vergogna i loro amici". E infine: "Tutto quello che dico e pubblico è forzato dalle bugie e dalle diffamazioni esercitate dalla madre delle mie figlie, che non si preoccupa del loro benessere e della loro salute mentale. Mi fa male l'anima sapere che vengono manipolate psicologicamente dalla madre. Ma confido nella giustizia. Sono sicuro di essere sulla strada giusta, mi hanno portato in tribunale e volevano sporcarmi, ma con la verità ne usciamo sempre vincitori".