"Wanda Nara sta male", cosa è successo dopo l'annuncio di Icardi. Le ultime news dall'Argentina

"China Suarez ha sempre desiderato la mia vita: ci è riuscita": queste le parole che Wanda Nara avrebbe pronunciato nel noto salone di bellezza di Buenos Aires dove è solita recarsi ogni settimana. La soubrette stava tingendo i capelli quando l'hanno avvisata dell'annuncio di Mauro Icardi sui social, quello relativo al suo fidanzamento con la Suarez . "Wanda è esplosa", hanno assicurato alcuni presenti al giornalista Guido Zaffora, che ha poi raccontato tutto al programma tv argentino Intruders. "Wanda era sconvolta. A ferirla di più la canzone usata da Mauro nel post", ha spiegato il cronista. Il calciatore ha infatti utilizzato il brano Paris della cantante messicana Ingratax. La parte della canzone che si sente nel post dice: "Ho immaginato me e te a Parigi / Con la foto ricordo a Miami / La mia mente è fregata / E non riesco a vederti". Un chiaro riferimento all'incontro di Icardi e China a Parigi nel 2021 , quando lui era ancora legato alla Nara. "Questo fa sentire Wanda triste e dispiaciuta, sente di non conoscere davvero Mauro", ha sottolineato Zaffora. Wanda ora si sarebbe isolata nella sua casa di Santa Barbara, circondata solo dai suoi cinque figli. Sui social sta postando numerose foto e video insieme a Francesca e Isabella, le bambine avute dall'ex marito, come a voler dimostrare di non essere quella "madre che pensa solo alla sua vita", come l'ha definita Icardi.

Icardi cancella il tatuaggio Wanda sulla mano, China Suarez è incinta?

Mauro Icardi è più determinato che mai a voltare pagina. Innamoratissimo di China Suarez, ha cancellato il nome Wanda che si era tatuato sul dito. Al suo posto ora c'è un teschio. E presto la famiglia di Icardi potrebbe allargarsi: c'è chi sussurra che China sia già in dolce attesa. La Suarez è mamma di tre figli, avuti da due precedenti relazioni, e in un'intervista non ha nascosto il sogno di volere sei eredi. E Icardi sembra la persona giusta con la quale realizzare questo sogno... Anche se c'è un problema: dove andranno a vivere Icardi e China? L'attaccante è ancora un giocatore del Galatasary sebbene la sua stagione calcistica sia finita prima del tempo a causa di un infortunio al ginocchio. Il contratto è però valido fino al 2026 e i tifosi non vedono l'ora di rivederlo in campo. Allo stesso tempo China è un'attrice molto richiesta in Argentina e seguire Mauro in Europa significherebbe sacrificare la sua carriera. Per ora la coppia si gode il loro amore: la decisione finale è rimandata a tempo debito.

Wanda Nara, Icardi e China Suarez: il commento di Maxi Lopez

Intanto Maxi Lopez è rientrato momentaneamente in Argentina per riconsegnare i figli Valentino, Constantino e Benedicto all'ex moglie dopo aver trascorso con loro tutto il periodo delle vacanze natalizie. Intercettato dai giornalisti all'aeroporto, il 40enne ha chiarito di non sapere nulla della situazione che vede protagonisti Wanda Nara, Mauro Icardi e China Suarez. "Non so nulla", ha ribadito più volte Maxi che, in passato, ha chiaramente ammesso di non avere nessun tipo di rapporto con Icardi. L'amicizia tra i due è ufficialmente finita quando Maurito si è innamorato di Wanda.