Le rivelazioni di Ranocchia: "Icardi controllato da Wanda. E l'Inter..."

Mentre Mauro Icardi e Wanda Nara si danno battaglia in Tribunale in seguito alla loro dolorosa separazione, emergono nuovi dettagli sul loro chiacchierato rapporto. Al podcast Calcio Selvaggio l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha fatto delle importanti rivelazioni sull'ormai ex coppia partendo dal gossip che coinvolge anche Keita Baldé, che ha avuto una relazione clandestina con Wanda quando lei era ancora legata a Icardi e lui era sposato con Simona Guatieri. "Wanda-Icardi-Keita? Io non mi ero accorto di niente. - ha ammesso Ranocchia - Prima di tutto lo spogliatoio di Serie A non è come gli amici al bar. Gli interessi e le pressioni sono enormi. Finito l'allenamento, poi tu fino al giorno dopo stai a sentire i compagni. Qualcuno sente le mogli degli amici? Quello l'ho letto. Con Wanda e Icardi è successo davvero di tutto. Ogni volta che c'era Tiki Taka il giorno dopo l'addetto stampa sudava freddo. Veniva fuori di tutto. Le mogli quando parlano di spogliatoio fanno sempre casino. Lo spogliatoio è sacro. L'Inter che poteva fare, è la moglie che andava in tv, mica lui eh".