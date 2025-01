Il costoso regalo che Icardi ha fatto a China dopo l'addio a Wanda Nara

Dopo aver ufficializzato pubblicamente la loro storia d'amore, Mauro Icardi e China Suarez sono andati a mangiare nell'esclusivo ristorante Elena dell'Hotel Four Seasons di Buenos Aires. Nel programma tv Implacables, la giornalista Naira Vecchio ha rivelato che il giocatore ha fatto un regalo da un milione di dollari alla sua nuova fidanzata. "Durante la cena hanno ordinato champagne francese, di una marca molto importante che lì costa circa mezzo milione", ha spifferato. Poi ha aggiunto: "Qualcuno ha parlato di storia fake tra Icardi e China ma non è così: sono molto innamorati. Nel ristorante ridevano, si baciavano e si tenevano per mano".