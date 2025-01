Keita Baldè denuncia Mauro Icardi e Wanda Nara

Un nuovo capitolo si aggiunge alla scandalosa e mediatica separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi. Keita Baldé, ex attaccante di Lazio e Inter che oggi gioca in Turchia con il Sivasspor, ha deciso di denunciare l'ormai ex coppia. La notizia è stata data da Juan Etchegoyen nel programma tv argentino Desayuno Americano: "Keita ha presentato a Milano una denuncia contro Wanda e Icardi". Il giornalista ha poi mostrato alcuni messaggi di Simona Guatieri, l'ex moglie italiana di Baldè in cui afferma: "Confermo la denuncia. Tutto questo è la follia totale di malati, senza vergogna e senza morale. Non vado in televisione per parlare di quello che fanno due malati di mente, che sono sullo stesso piano".