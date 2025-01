Maxi López sfida Mauro Icardi: "Abbiamo un discorso in sospeso, vediamo se è all’altezza"

BUENOS AIRES (Argentina) - Maxi Lopez torna sulla scena della telenovela più amata del momento. L’ex marito di Wanda Nara è volato a Buenos Aires per trascorrere qualche giorno di vacanza con i propri figli. I cronisti lo hanno provato a stuzzicare su Mauro Icardi che ha deciso di rendere pubblica la sua nuova storia d’amore. "Non mi interessa ciò che fa - ha dichiarato Maxi Lopez ai cronisti - ma alla fine, la verità torna sempre a galla. Il mio rapporto con Wanda è super, buono, tranquillo, abbiamo trascorso un po' di tempo con i nostri figli e le sue figlie. Sono venuto qui in Argentina per trascorrere un po' di tempo con i ragazzi, anch’io ho la mia famiglia in Svizzera, ma sono qui per trascorrere una breve vacanza insieme ai miei figli”.