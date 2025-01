Dall'Argentina: "China Suarez incinta di Icardi". E Wanda vuole di più per il mantenimento

Colpo di scena nella separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il calciatore aspetterebbe un figlio dall'attuale compagna China Suarez: i due hanno confermato la loro liaison solo qualche settimana fa anche se già nel 2021 avevano avuto un flirt. A lanciare lo scoop la giornalista di gossip, molto nota in Argentina, Yanina Latorre: "Persone vicine alla coppia mi dicono che China è incinta. Prego sia una bugia altrimenti la follia è totale. In quale contesto qualcuno si lascia, chiede alla donna di tornare, litiga...iniziano le cause legali, il ragazzo inizia a vivere con la sua ex amante e una settimana dopo lei è incinta? Tutto molto Netflix". Dopo l'indiscrezione ai follower sono apparsi sospette alcune storie Instagram della Suarez: in una tiene in braccio un gatto come se fosse un neonato e in un'altra mostra uno spuntino, forse una voglia improvvisa tipica della gravidanza.