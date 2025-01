Keita e la denuncia a Wanda e Icardi: quanti soldi avrebbe chiesto il calciatore per "i danni provocati"

Keita Baldé ha sporto denuncia contro Wanda Nara e Mauro Icardi dopo che è trapelato un suo video a Dubai, in un hotel, con l'imprenditrice (con la quale ha avuto una relazione segreta qualche anno fa). In Argentina sono ora emersi i dettagli circa la cifra che il giocatore senegalese avrebbe chiesto all'ex coppia come risarcimento. "Le mie fonti mi dicono che Keita ha già fissato una cifra precisa da chiedere come risarcimento economico per i danni subiti - ha spiegato il giornalista Juan Etchegoyen - Per Keita tutto questo va a suo sfavore. È un atleta professionista e non vuole essere coinvolto in questo conflitto mediatico. Da chi li circonda affermano di avere la sensazione che Icardi e Wanda stiano usando quanto accaduto per danneggiare la sua immagine". E poi: "Mi dicono che la denuncia riguarda danni, perdite e molestie sistematiche. Pare che Keita abbia chiesto come risarcimento una cifra a sei zei".