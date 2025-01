"Wanda Nara ha un nuovo amore: è il (miliardario) vicino di casa di Icardi"  

Wanda Nara sta vivendo giorni complessi a causa della sua guerra in tribunale con Mauro Icardi ma questo non le impedisce di cercare di ricostruire la sua vita sentimentale. Stando a quanto riferito da Angel de Brito nel programma tv LAM, la soubrette e imprenditrice avrebbe un nuovo amore dopo l'improvvisa rottura con il giovane rapper L-Gante. Il fortunato sarebbe un giocatore di polo, piuttosto discreto e lontano dal mondo dello showbiz, di nome Carlos. Quest'ultimo vivrebbe alla Nordelta, l'esclusivo quartiere dove attualmente risiede Icardi con la nuova compagna China Suarez. Wanda sarebbe stata avvistata in questi giorni nella zona e non di certo per visitare l'ex marito, con il quale è ai ferri corti.