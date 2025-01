Tra Wanda Nara e Mauro Icardi ora spunta...Johnny Depp!  

Wanda Nara e Mauro Icardi sempre più ai ferri corti. I due non riescono a trovare un accordo di separazione per il bene delle loro figlie. E nel giorno del compleanno della piccola Francesca, nata dieci anni fa a Milano, il calciatore ha utilizzato i social per condividere un messaggio piuttosto enigmatico. Quasi un avvertimento per l'ex moglie, che ha già attaccato pubblicamente qualche tempo fa svelando sue presunte bugie e falsità. "Che belle notizie mi sono arrivate... Manca poco Johnny....Tic Tac, Tic Tac", ha scritto il giocatore a corredo di una foto che ritrae Depp durante il processo giudiziario contro l'ex moglie Amber Heard. "'La calma del Guerriero'. Un uomo nobile attende il momento più opportuno per sferrare il colpo migliore, in uno stato di calma assoluta", ha aggiunto l'ex dell'Inter. Secondo indiscrezioni che arrivano dall'Argentina, pare che Icardi sia in possesso di qualche prova schiacciante contro Wanda, che l'ha denunciato per minacce, estorsioni e violenza di genere.