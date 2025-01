Wanda Nara e figli, nuovo dramma: spariti gli animali domestici. E Icardi...  

La guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi non tocca solo il piano materiale ma anche quello affettivo. Nelle ultime ore l’imprenditrice ha rivelato che i suoi figli provano molta tristezza a causa dei loro animali domestici: non sanno cosa sia accaduto ai loro amici a quattrozampe. "Per coloro che chiedono dei nostri animali domestici, stiamo cercando di riaverli indietro. Penso che siano in un asilo nido per animali ma non lo sappiamo. Ai bambini mancano i loro cani e gatti", ha scritto Wanda sui social postando una foto di Francesca con diversi gattini. "Sono gattini che abbiamo salvato, che abbiamo adottato, che dormivano con Francesca. Ai ragazzi mancano i cani, vorremmo che vivessero con noi in Argentina e penso che siano ora in un asilo nido. Mi offro di pagare il trasporto degli animali domestici dei miei figli", ha aggiunto la Nara che sembra quasi rivolgersi all'ex marito Mauro Icardi, con il quale i rapporti sono più tesi che mai. Nell'ultima udienza sul divorzio l'ex coppia non è riuscita a raggiungere un accordo: le richieste del calciatore non combaciano con quelle dell'ex moglie, determinata a restare a vivere in Sud America e a non tornare più in Europa.