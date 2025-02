Icardi al Galatasaray: "Il Re Leone è tornato". E China trafuga l'armadio di Wanda Nara

Mauro Icardi è tornato in Turchia per tranquillizzare i dirigenti del Galatasaray e tutti i tifosi sulle sue condizioni di salute dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso novembre. Il calciatore è arrivato a Istanbul con la nuova fidanzata China Suarez , dopo aver trascorso qualche giorno romantico a Milano . "Tutto è in ordine, il Re Leone è a casa. Conquistiamo Istanbul, la sua parte europea e quella asiatica, imponendo i nostri colori", ha scritto sui social l'attaccante. Un messaggio che è stato accolto con grande gioia dai fan che da tempo aspettavano questo momento. Fin dal suo arrivo in aeroporto Icardi è stato fermato da tante persone per un selfie o un autografo e in questi momenti China ha sempre fatto un passo indietro, lasciando completamente la scena al compagno. Un atteggiamento che in tanti hanno apprezzato. "Wanda Nara voleva essere sempre la star, anche quando l'ex marito era protagonista", ha fatto notare un follower. Smentite quindi le voci che volevano i tifosi del club turco arrabbiati con la Suarez, pronta a lasciare l'Argentina, dove è una nota cantante e attrice, per amore.

China Suarez indossa il pigiama di Wanda Nara

La relazione tra China Suarez e Icardi sembra procedere a gonfie vele. Anche se non mancano le frecciate e provocazioni a Wanda Nara, con la quale Icardi è ancora in guerra per l'affidamento delle figlie Francesca e Isabella. Ma i due stanno litigando anche per l'assegno di mantenimento e le proprietà e auto di lusso acquistate nei dodici anni insieme. Senza dimenticare che Wanda ha denunciato l'ex marito per minacce ed estorsioni. In una delle ultime foto condivise sui social si vede China che sfoggia un simpatico quanto originale pigiama bianco e nero. Secondo i giornalisti argentini sarebbe quello di Kuromi, la coniglietta che fa parte dell'universo di Hello Kitty, di cui la Nara è da sempre grande appassionata. E sembra che quel pigiama sia proprio di Wanda, visto che in Turchia la soubrette ha lasciato molte cose del suo guardaroba. Del resto ha lasciato il Paese all'improvviso, la scorsa estate, e non vi ha fatto più ritorno. A quanto pare questa sarebbe una sorta di vendetta di Icardi dopo che l'ex moglie ha cambiato la serratura della loro casa di Milano dove Wanda è stata lo scorso dicembre con il rapper L-Gante che, senza troppi problemi, avrebbe utilizzato il bagno e i profumi di Maurito postando poi tutto su Instagram.