Wanda Nara e Icardi senza pace: dopo le auto ora litigano per gli zaini

Nuovo capitolo della scandalosa separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi . Dopo numerosi messaggi e audio trapelati, allusioni sui social media e provvedimenti legali, l'imprenditrice e il calciatore continuano ad essere al centro dell'attenzione. Questa volta il motivo della lite ruota attorno all'inizio della scuola delle figlie, che sono a Buenos Aires con la madre (ricordiamo che lì è ancora estate) e non hanno a disposizione il loro materiale scolastico. Ancora una volta a spifferare la notizia è stata Yanina Latorre , una delle giornaliste di spettacolo più note in Argentina. "I problemi sono iniziati. Hanno chiesto a Mauri, tramite lettera raccomandata, le uniformi e gli zaini delle ragazze. Non li ha restituiti", ha scritto sul suo account. Nei messaggi successivi, Yanina ha fornito maggiori dettagli: "Sembra che la risposta sia stata: 'Comprate tutto di nuovo', suggerendo che nulla sarebbe stato restituito alle ragazze all'inizio dell'anno scolastico". Latorre ha anche aggiunto un dettaglio che ha suscitato indignazione in rete: "Una delle ragazze aveva un compito da consegnare nello zaino e lui ha detto: 'Fallo di nuovo'". Tra l'altro si tratta di zaini piuttosto costosi , del marchio sudamericano Lejon Extranjera con il disegno del simpatico mostriciattolo Stitch e del valore (ognuno) di circa 200 euro. Le bambine hanno anche il portapranzo dello stesso brand, come dimostra una vecchia foto di qualche tempo fa (in basso), il cui valore si aggira sui cento euro.

Wanda e Icardi, dopo gli animali domestici spariscono anche gli zaini

Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno ancora parlato pubblicamente della questione degli zaini. Di recente l'ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha però accusato l'ex marito di non pagare gli alimenti alle figlie Francesca e Isabella e ha inoltre denunciato la scomparsa dei suoi amati animali domestici. Cani e soprattutto gatti, che sarebbero rimasti in Turchia, dove Wanda non ha fatto più ritorno dopo aver lasciato Maurito lo scorso luglio. Attraverso storie Instagram, la conduttrice ha rivelato che i suoi figli sentono la mancanza dei loro amici a quattrozampe e ha espresso il desiderio di riaverli. "Per coloro che chiedono dei nostri animali domestici, stiamo cercando di riaverli . Penso che siano in un asilo per animali, ma non ne siamo certi. I ragazzi sentono la mancanza dei loro cani e gatti", ha scritto Wanda su Instagram, esprimendo la sua preoccupazione per la sorte degli animali.