Wanda Nara risponde a Keita e la moglie: "Chi parla per ultimo guadagna di più"

Non è tardata ad arrivare la risposta di Wanda Nara al l'intervista di Simona Guatieri a Verissimo . La moglie di Keita Baldé si è espressa duramente contro la soubrette argentina, che ha avuto una liaison segreta con il calciatore senegalese mentre era sposata con Mauro Icardi. "Codardi per 100mila euro" , ha commentato su X Kenny Palacios , il migliore amico nonché fidato collaboratore di Wanda riferendosì all'indiscrezione secondo cui la coppia avrebbe chiesto quella cifra alla Nara e Icardi dopo averli denunciati per danneggiamento della reputazione pubblica e lesione della privacy. L'ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha risposto a Palacios sulla piattaforma, annunciando così ulteriori e scoppettianti sviluppi sulla vicenda. "Ah ah ah. Chi parla per ultimo viene pagato di più e porta le prove. Marzo. Milano" , ha scritto Wanda, pronta a difendersi in tribunale (e forse anche in tv) dalle accuse di Keita e la moglie. Non è esclusa un'altra intervista a Verissimo, dove la Nara è stata già ospite in passato.

Simona Guatieri contro Wanda Nara

A Verissimo Simona Guatieri si è scagliata duramente contro Wanda Nara. "Ho avuto una chiacchierata con la signora Nara. Lei aveva cercato nuovamente mio marito. Non voleva che non pensassi male di lei, che era una brutta donna, ma sono così nervosa che non ricordo la chiamata. Lei ha negato la chiamata tra di noi, è andata a dire a Belve che avrei dovuto prendermela con mio marito". E poi: "Lei si commenta da sola. - ha detto a Silvia Toffanin - Le notizie che escono rendono l'idea della donna che è, questo è il mio parere. Icardi si concentri nel calcio, che la carriera è corta, e non pensi al gossip". La Guatieri e Keita hanno denunciato Icardi e Wanda: "Non possono mettere in piazza quello che vogliono per i loro scopi. Noi siamo diversi, abbiamo una morale diversa. Mio marito ci è cascato ma lo ha tenuto per sé. Se mio marito mettesse in piazza quello che Wanda gli mandava non se ne esce più", ha spiegato Simona.