Wanda Nara e L-Gante si sposano? Nella dedica di San Valentino spunta l'indizio clamoroso

Wanda Nara si sposa con L-Gante: l'indizio

Il lungo post di 20 foto e video di Wanda Nara si apre con una foto particolare, di lei ed L-Gante a letto. Non è sfuggita la presenza di un anello all'anulare della mano sinistra, che ha scatenato subito i fan della showgirl argentina come possibile indizio di un annuncio sulle nozze insieme al rapper.

Wanda Nara ad L-Gante: "Sei lo sposo..."

Questa la lunga lettera scritta da Wanda Nara sui social: "Una persona che ha solo buoni sentimenti è quella che voglio sempre nella mia vita. Ogni volta che mi consigli lo fai con i migliori valori che una persona possa avere. Hai recuperato i miei pezzettini e li hai rimessi insieme, facendomi vedere che insieme tutto è migliore e facendomi dimenticare molto di quello che mi è successo. Senza rendertene conto mi hai dato il coraggio di essere me stessa e quindi di sentirmi la più bella di tutte, perché ti ricordi di me e mi dici sempre che sono bella. Tu mi vedi come una perfezione che io non vedo. Nessuno aveva mai notato i miei occhi, le mie lentiggini, in quel modo. Non sono mai stata così a lungo senza trucco, mettendo solo un gloss che togli con i baci che mi dai. Sei la persona più generosa e attenta che io abbia mai incontrato e questo mi rende orgogliosa. Imparo da te, ho imparato a spendere i risparmi per un viaggio con gli amici perché è il modo migliore per spendere soldi per te. Mi insegni che dare soldi a chi chiede l'elemosina per strada cambia la loro giornata. Mi insegni che una mamma felice balla e gioca con più entusiasmo con le sue figlie. Mi hai insegnato che la lealtà vale più del denaro. Mi hai insegnato a vivere nel presente, ad aprire le bottiglie che conservavo per un'occasione speciale per celebrarlo. Mi hai insegnato che nonostante la differenza di età che ci separa siamo uniti dai valori, dai sogni, da quello che ci lasciamo alle spalle ma non dimentichiamo, perché ogni giorno che ho bisogno di te eri come l'amico incondizionato che eri con me. Sei lo sposo più attento, bello e tenero che potessi immaginare. Ti amo, perché mi fa male la faccia dal ridere, cantare insieme e dai baci che mi dai e ti da. In questa e in altre vite vorrei rivivere la nostra storia d'amore".