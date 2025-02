Peggiora la situazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara . Il giocatore avrebbe deciso di denunciare l'ex moglie per rapimento di minori. Lo riferiscono i media argentini. Da oltre un mese l'ex attaccante dell'Inter non vedrebbe le figlie Francesca e Isabella . Ma facciamo un passo indietro. Da mesi Icardi e Wanda si stanno dando battaglia in tribunale per la separazione e la custodia delle figlie. Qualche giorno fa è arrivata la prima vittoria di Mauro in tribunale: un giudice argentino ha ordinato alla soubrette di consegnare le bambine all’ex marito per quindici giorni, ovvero il tempo che non ha permesso loro di trascorrere insieme. Dovrà inoltre pagare una multa di 80 milioni di pesos, circa 72mila euro , da versare all’Ospedale dei Bambini Ricardo Gutiérrez, per non aver rispettato i precedenti patti. Ma la Nara avrebbe prontamente rifiutato la misura e così sarebbe arrivata la denuncia dell'ex marito.

Perché Mauro Icardi ha denunciato Wanda Nara per rapimento

"Doveva consegnare le bambine al padre il 15 gennaio ma così non è stato e dal 2 febbraio Icardi non parla con loro”, ha rivelato alla stampa Lara Piro, l’avvocata di Mauro, che ha così optato per una denuncia per rapimento. "Il mio cliente non ha MAI acconsentito alla permanenza delle ragazze in Argentina, è stato ingannato per via della sua buona fede – ha spiegato la Piro – quella che sarebbe dovuta essere una vacanza a Buenos Aires si è trasformata tecnicamente in un rapimento di minori”. Già in passato Icardi aveva accusato Wanda di aver portato via le ragazze dalla Turchia con la scusa di trascorrere qualche giorno in Argentina con la sua famiglia, ma in realtà non è più tornata. Il giornalista Angel de Brito ha diffuso alcuni stralci della sentenza che confermano le accuse di Icardi. Nei documenti si legge chiaramente che il soggiorno delle bambine in Argentina non ha mai ricevuto il via libera dal calciatore. “Quella che doveva essere una breve vacanza si è tramutata in un vero e proprio caso di sottrazione di minori”, riportano le carte processuali.

Wanda Nara contro Mauro Icardi e China Suarez

L'avvocato di Wanda Nara, Nicolas Payarola, ha insistito sul fatto che non si tratta di rapimento bensì di ascolto dei minori. Secondo la versione fornita dall'imprenditrice, Francesca e Isabella non vorrebbero più stare nella casa di Mauro Icardi, dopo che lo scorso dicembre sarebbero state maltrattate dalla tata assunta dallo sportivo. Wanda vorrebbe inoltre tenere alla larga China Suarez, l'attuale compagna di Icardi, dalle figlie e per questo avrebbe chiesto tale condizione in tribunale. Ma il calciatore avrebbe rifiutato la richiesta, rimarcando una forte disparità di trattamento, dato che Francesca e Isabella avrebbero comunque rapporti costanti con L-Gante, il fidanzato della Nara.