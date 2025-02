Wanda Nara eletta donna dell'anno in Turchia... e "ruba" un lavoro a China Suarez!

Wanda Nara è stata eletta Donna dell'anno in Turchia. In questi giorni la soubrette è tornata a Istanbul, dove viveva fino ad un anno fa con Mauro Icardi e i figli, per partecipare al gala di premiazione degli Europe Awards. Fasciata in un lungo e aderente abito rosa, che ben metteva in mostra le sue forme procaci, la 38enne è apparsa decisamente raggiante e grata di ricevere un trofeo del genere. Accanto a lei il fidato amico e stylist Kenny Palacios: in realtà doveva esserci il fidanzato L-Gante ma il rapper è rimasto in Argentina perché i medici gli hanno sconsigliato di prendere un aereo dopo il recente incidente in quad. Quando ha ricevuto il premio la Nara non è riuscita a trattenere le lacrime: "I miei figli sono così orgogliosi della loro madre", ha dichiarato con la voce spezzata. In questi giorni anche Icardi e l'attuale compagna China Suarez sono a Istanbul: mentre Wanda riceveva il suo premio la coppia era allo stadio, a vedere la partita tra il Galatasaray e Fenerbahçe.