Wanda Nara contro Icardi: "Lo picchiava ogni volta che non c’ero"

La situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha raggiunto il punto di massima tensione. Pochi giorni fa è emerso che la soubrette e il suo ex marito Maxi Lopez hanno denunciato il calciatore del Galatasaray per presunti maltrattamenti su uno dei loro tre figli, fatto emerso da una denuncia della scuola frequentata dal minore. Nel corso di un'ampia intervista con Pepe Ochoa nel programma tv argentino LAM, Wanda ha raccontato che la scuola Lincoln avrebbe convocato lei e Maxi per un incontro virtuale, durante il quale sarebbero stati informati che suo figlio avrebbe rivelato che Icardi lo avrebbe maltrattato in assenza dei suoi genitori. "Ci chiamano per un colloquio online, Maxi dalla Svizzera e io da Buenos Aires. Noi, come scuola, con quanto vi diremo ora, abbiamo l'obbligo di presentare il reclamo lunedì". Stando al racconto della Nara, gli operatori scolastici avrebbero osservato suo figlio per una settimana a causa dei segnali di disagio che mostrava e si sarebbero resi conto della situazione quando il 13enne ne avrebbe parlato con uno psicologo educativo argentino.

Wanda Nara denuncia Icardi per presunti maltrattamenti al figlio

"Mio figlio è riuscito a parlare con lo psicologo, dicendo di aver ricevuto una botta in testa ogni volta che io non c'ero e che è stato maltrattato. Lo picchiava fisicamente", ha detto Wanda in relazione ai presunti episodi di maltrattamenti che Icardi avrebbe inflitto al suo terzogenito. La 38enne ha inoltre fatto sapere che dopo la separazione da Icardi, Benedicto avrebbe dei sentimenti a riguardo: "Gli manca ma allo stesso tempo è triste perché è cresciuto con un sacco di abusi verbali. Gli ha detto che era un idiota, il figlio di un idiota". Quando è cominciata la relazione tra Wanda e Icardi il ragazzino aveva a malapena due anni ed è di fatto cresciuto con Maurito. Nella sua breve intervista la Nara ne ha approfittato per lanciare l'ennesima frecciatina all'ex marito e alla sua liaison con China Suarez: "I miei figli vedono è che ho invitato Mauro a tutti i compleanni e lui ha detto che non aveva tempo a disposizione, quando invece aveva tempo per i compleanni degli altri, per fare un barbecue e stare lì a giocare".

Wanda Nara costretta a rinunciare al viaggio in Italia

A quanto pare Wanda Nara sarebbe dovuta tornare in Italia in questi giorni per testimoniare in merito al divorzio con Icardi, ma non sarebbe riuscita a partire perché sarebbe stata convocata nel tribunale argentino per la denuncia relativa al figlio Benedicto. Intanto sembra che Mauro dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti psicologici. Il conflitto tra i due continua ad aggravarsi e tutto fa presagire che sarà un processo lungo e mediatico. Con il progredire delle indagini si stabilirà se vi sia stato effettivamente abuso su minore e quali conseguenze legali potrebbe dover affrontare il calciatore.