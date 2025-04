Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati di nuovo. E lei torna a lavorare in Italia

La storia d'amore tra Wanda Nara e L-Gante ha avuto molti alti e bassi. Da quando hanno reso pubblica la loro relazione nel novembre 2024, hanno vissuto diversi tira e molla. All'inizio del 2025 sono rimasti separati per un paio di settimane, fino a quando non si sono riconciliati. Tutto sembrava andare per il meglio tra i due finché non sono emerse indiscrezioni circa una nuova separazione. E mentre l'imprenditrice ha cercato di nascondere questa rottura, solo nelle ultime ore il cantante si è stufato ed è uscito allo scoperto per confermare che il rapporto è giunto al termine. "Sono stato male per molto tempo. Resterò solo finché non mi sentirò meglio di nuovo, e poi tornerò con tutto! Grazie, amici, per non avermi lasciato andare. Ho imparato molto", ha scritto il rapper in un post su Facebook. La rottura da Wanda, dunque, non è stata delle migliori e per questo il 25enne sta soffrendo molto. "Non mi sfogherò mai e non parlerò male di qualcuno che ho amato", ha aggiunto, ribadendo che ora la sua priorità resta Jamaica, la figlia che ha avuto da una precedente relazione.