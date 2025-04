Wanda Nara, il giudice chiude i suoi account social: lei si vendica su OnlyFans e va in crash

Nuovi guai per Wanda Nara. Il tribunale argentino ha emesso un provvedimento cautelare che ha un impatto diretto sulla presenza digitale dell'imprenditrice: tutti i suoi account Instagram, TikTok e Facebook dovranno essere sospesi per i prossimi 30 giorni. Inoltre, nella stessa sentenza, è stata fissata una nuova data per la consegna delle figlie Isabella e Francesca a Mauro Icardi . A quanto pare Wanda avrebbe nuovamente violato un ordine precedentemente accettato, non assicurandosi che le bambine partecipassero a un evento importante per ricongiungersi con il padre. La Corte ha stabilito che tale atteggiamento ostacola il processo di riavvicinamento tra padre e figlie e viola i diritti dei minori. Considerata la situazione, il tribunale ha deciso di imporre una misura cautelare che prevede la sospensione di tutti gli account social media dell'imprenditrice per un periodo di 30 giorni. Ha pertanto ordinato alle società responsabili di queste piattaforme, Meta Platforms Inc. e TikTok Argentina SA, di essere informate affinché possano realizzare quanto stabilito. In più il caso verrà rinviato alla Corte penale per valutare se sia opportuno avviare un'indagine per un possibile nuovo reato di disobbedienza.

La reazione di Wanda Nara

Wanda Nara non ha tardato a reagire. Attraverso una storia Instagram, forse una delle ultime, ha annunciato il suo sbarco su OnlyFans. "Se non qui, da oggi potremo vederci su OnlyFans", ha scritto, confermando così di avere un nuovo spazio di comunicazione con i suoi follower. Inoltre ha aggiunto con ironia: "Non cado mai, prendo un aereo". Con queste parole, ha lasciato intendere che, lungi dall'essere colpita dalla sospensione dei suoi account sui social media, ha già un piano alternativo per rimanere in contatto con il suo pubblico e continuare a produrre i suoi contenuti. Successivamente ha postato un video in cui ha parlato più approfonditamente della faccenda. "Non so se chiuderanno i miei account o no; il mio avvocato ci sta lavorando. Sarebbe incredibilmente ingiusto perché è una delle mie principali fonti di reddito", ha detto, visibilmente turbata dall'ordine del tribunale ma pronta a fare ricorso. Nello stesso messaggio, ha colto l'occasione per condividere alcuni dei progetti in corso che, ha assicurato, la mantengono concentrata e attiva. Tra questi, la Nara ha menzionato una serie sulla sua vita, che aggiunge un nuovo importante capitolo sul suo ruolo di imprenditrice e personaggio dello spettacolo.

Wanda Nara su OnlyFans

"Ciao... non sono Wanda, sono la BADBITCH qui, punto. Approfitta del fatto che se chiudono il mio IG, sarò più ATTIVA che mai", così Wanda Nara si è presentata su OnlyFans. Il suo account è @badbitchwan e, come riportano i media argentini, ha avuto numerosi contatti in poche ore. "La pagina è andata in crash. I server sono andati in crash", ha scritto l'ex moglie di Mauro Icardi e Maxi Lopez. Una vittoria per Wanda che non si arrende mai. E intanto si prepara anche a rientrare in Italia: a maggio sarà protagonista di Sognando Ballando con le Stelle, lo show che celebra i venti anni di successo del programma di Milly Carlucci.