"Wanda Nara e il costoso regalo a Keita Baldè con la carta di credito di Icardi"

Continua a far chiacchierare la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una separazione tormentata che ha scatenato una serie di controversie e portato alla luce diversi scandali. Tra questi quello della tresca amorosa tra Wanda e Keita Baldé, all'epoca dei fatti sposato con Simona Guatieri. In Argentina sono emerse nuove indiscrezioni su questa liaison. Nel programma tv El Ejército de la Mañana, i giornalisti Pepe Ochoa e Fefe Bongiorno hanno spifferato: "La questione che più infastidisce Mauro è che Wanda si comporta da brava madre quando avrebbe lasciato i figli chiusi in un hotel molto importante in Turchia mentre Mauro lavorava e lei se ne andava con l'amante". Quella tra Wanda e Keita non sarebbe stata la passione di una notte ma una vera e propria storia clandestina, visto che all'epoca erano entrambi sposati: lei appunto con Icardi, lui con Simona Guatieri. "Wanda ha regalato due Rolex a Keita Baldé e Mauro li ha pagati. Wanda li ha comprati con la carta di credito di Mauro", hanno assicurato i relatori argentini. Per ora i diretti interessati non hanno ancora commentato queste voci.