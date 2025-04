Wanda Nara esagera, i fan si ribellano: "Le hanno strappato i polmoni"

Le ultime foto di Wanda Nara su Instagram hanno suscitato scalpore. Pare che di recente la soubrette si sia sottoposta ad un intervento di liposuzione , che elimina il grasso in eccesso localizzato in alcune zone del corpo. Secondo i beninformati l'ex vincitrice di Ballando con le Stelle avrebbe agito su addome e braccia. Ma le immagine condivise sui social dall'ex moglie di Mauro Icardi appaiono troppo sospette, tanto che i fan si sono ribellati. A detta di molti Wanda non sarebbe contenta del risultato dell'operazione e avrebbe così fatto un abuso di Photoshop. Per l'ennesima volta, visto che non è la prima volta che accade. La sua vita è più snella del solito; troppo, eccessivamente snella. "Ti sosterrò mille volte, Wan, ma la vita in quella foto è più stretta di quella di tua figlia Francesca. Basta così", ha consigliato una follower. Tra i commenti tanti messaggi dello stesso avviso: la maggior parte ha consigliato alla Nara di smettere di ritoccare le foto e mostrarsi al naturale. "Wanda, non c’è bisogno di fare una modifica del genere", hanno puntualizzato più persone.

Wanda Nara dopo la liposuzione: le foto esagerate

"Non puoi farlo, sembra la vita della mia bambina di 3 anni", ha aggiunto qualcun altro. E c'è chi ha ribadito: "Tutto è modificato, niente è naturale". E qualche fan ha fatto dell'ironia: "Nemmeno una vita così, le hanno strappato anche i polmoni". "Dalla chat sono usciti gli organi", ha scherzato un utente. C'è chi ha colto l'occasione per riflettere: "Non si commenta il corpo degli altri, ma si sta vendendo una figura che non esiste. La schiena e le braccia non corrispondono al corpo; lo si può vedere dalla forma dei pantaloni. La cosa triste è che molte persone consumano qualcosa che non esiste". E ancora: "Chi pensi di prendere in giro? La distorsione del tuo corpo è terribile! Chi può credere che tu abbia quella vita? Solo tu ci credi. Per favore, vai in terapia". Infine il commento più pungente che tira in ballo China Suarez, la compagna di Icardi: "Forza Cina, niente chirurgia". A tali critiche Wanda Nara non ha ancora replicato.