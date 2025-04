Icardi, "il piano per proteggere i suoi soldi da Wanda Nara"

Dall'Argentina emergono nuove indiscrezioni sull'ultima mossa di Mauro Icardi contro Wanda Nara. "Vuole proteggere la sua fortuna e fornire protezione economica a China Suarez. E questo potrebbe turbare profondamente Wanda", è stato rivelato nel programma tv A la Tarde. "Questo potrebbe darle fastidio perché Wanda ha detto più volte, tramite i suoi avvocati, che Icardi non paga il mantenimento per le sue figlie. D'altra parte, dato che Wanda è ancora indicata come manager di Mauro e ha alcuni accordi finanziari, Icardi vuole anticipare i tempi". "Nelle ultime ore, Icardi ha incontrato l'avvocato Ángela Burgos per elaborare una strategia per impedire che Wanda interferisca con il suo patrimonio", ha spiegato un giornalista presente in studio. Quale azione intende intraprendere il calciatore? "Quello che vuole fare è staccare Wanda dagli accordi commerciali, dal suo ruolo di manager, dalla questione della rappresentanza". Allo stesso tempo il giocatore sarebbe intenzionato a "fornire sostegno finanziario a China Suarez, dato che l'attrice vive con lui. Questo sostegno includerebbe voli e viaggi, lo stipendio dei dipendenti e la fornitura di alcuni servizi economici".