Wanda Nara cerca fidanzato: "Ho molto da offrire". Ma la lista dei requisiti è lunga

L'addio a L-Gante è solo di poche settimane fa ma Wanda Nara è già alla ricerca di un nuovo fidanzato. L'ex moglie di Mauro Icardi ha voglia di innamorarsi di nuovo. Anche se non è cosa facile per una donna forte e intraprendente (e molto in vista!) come lei e infatti la 38enne ha condiviso sui social una lunga lista di requisiti che deve avere il suo uomo ideale. Wanda ha spiegato di volere un uomo "intelligente, con buoni sentimenti, che faccia ridere, che non sia tossico, che sappia ascoltare, che ami sua madre e che abbia il senso dell'umorismo". Inoltre, ha bisogno di una persona che "faccia buone amicizie, faccia un pisolino, mi regali fiori ai semafori, sia creativo e mi dedichi delle canzoni".

I requisiti per essere l'uomo ideale di Wanda Nara

“Che abbia degli obiettivi, che abbia carattere, che sia scaltro e con esperienza", sono altre caratteristiche irrinunciabili per la Nara. Fisicamente Wanda preferisce un uomo "con tatuaggi e abiti oversive e belle mani". E non mancano requisiti che riguardano l'ambizione, l'esperienza e la protezione: "Che abbia degli obiettivi", "che abbia carattere", "che sia scaltro ed esperto", "che sia creativo e originale". La soubrette ha poi scritto “-100 e +21” , chiarendo che sta cercando qualcuno maggiorenne ma senza un limite massimo rigoroso. La cosa importante per Wanda Nara è che l'uomo "mi ami per quella che sono". E ci ha tenuto a precisare che "se chiedo molto è perché ho molto da offrire".

Gli ultimi gossip sulla vita privata di Wanda Nara

L'elenco di Wanda Nara sul fidanzato ideale non arriva casualmente bensì in un momento in cui l'imprenditrice è stata accostata dai media argentini a svariati uomini. In realtà la diretta interessata ha assicurato di essere single: "Sono qui, molto preoccupata, mentre mi inventano 40 fidanzati che non ho - ha scherzato sul web - Puoi chiamarmi allo '0800-Wanda Sola', ma ho un sacco di richieste; ti mando subito l'elenco. Ci sono molte richieste molto costose; non sono accessibili e sono difficili da soddisfare". Ma chissà che non arrivi presto il Principe Azzurro anche per lei...