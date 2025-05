Ennesima polemica in Argentina che vede coinvolti Mauro Icardi, China Suarez e Wanda Nara . Tutto è iniziato quando il Galatasaray , club in cui gioca l'attaccante (anche se al momento è infortunato), ha inviato un regalo alla sua nuova compagna per la Festa della mamma. China ha tre figli nati da due precedenti relazioni e ha subito mostrato il dono sui social, decisamente entusiasta. Un mazzo di rose rosse, accompagnato da una lettera istituzionale in cui c'era scritto: "È molto difficile esprimere a parole quanto siamo felici di averti nella nostra famiglia. Siamo così felici che tu faccia parte dei nostri successi e che tu sia con noi. Ti mandiamo questi fiori per dirti che sei una delle mamme più meravigliose del mondo". La Suarez ha prontamente replicato: "Grazie Galatasaray. Buona festa della mamma in Turchia. Non vediamo l'ora di tornare". Un gesto che a quanto pare non avrebbe lasciato indifferente Wanda Nara che, pochi minuti dopo, ha condiviso sul suo account il suo presunto regalo ricevuto dal Galatasaray, lasciando intendere che il club abbia voluto omaggiare anche lei nonostante la fine della relazione con Icardi. Peccato però che non sia andata proprio così...

Icardi, China Suarez e Wanda Nara: è scontro sul regalo del Galatasaray

Wanda Nara ha postato su Instagram un mazzo di rose bianche e una lettera, a suo dire, ricevuta dal Galatasaray che recita: "Buon giorno alla nostra Leonessa. Sappiamo l'impegno che hai profuso per questo club. Sei una madre fantastica e i tuoi cinque figli saranno orgogliosi di te. Ci manchi a ogni partita per la fortuna che ci hai sempre portato. Nessuno dimenticherà mai quello che hai fatto per questi colori. Sei sempre la benvenuta". La soubrette ha aggiunto: "Buona Festa della mamma in Turchia. Rose bianche, le mie preferite. Scoppio d'amore". A quanto pare però si tratta di un regalo vecchio, come ricordato da molto utenti attenti che non hanno potuto fare a meno di notare alcune stranezze. A partire dall'assenza della data: un dettaglio presente nella lettera di China e non in quella di Wanda.

La reazione del Galatasaray dopo il gesto di Wanda Nara

Nelle ultime ore la giornalista esperta di cronaca rosa Yanina Latorre ha condiviso sul web uno screenshot di un messaggio che Icardi avrebbe ricevuto dal Galatasaray: "Mauro, non abbiamo fatto questo, non lo faremmo senza parlare con te". L'altro reporter Pepe Ochoa ha invece fatto delle indagini in Turchia e ha scoperto che, durante il suo matrimonio con Icardi, Wanda riceveva dal Galatasaray, "dei fiori per il compleanno suo o dei suoi figli. Il resto lo faceva da sola". Ha poi notato che le altre wags della squadra hanno postato lo stesso identico regalo da parte del club mostrato da China, con una lettera simile e intestata, al contrario di quella della Nara dove non ci sono riferimenti alla società. La questione è stata inoltre confermata dal giornalista sportivo turco Sami Yen Haber che su X ha scritto: "Il Galatasaray non ha inviato nulla a Wanda Nara". Per molti follower una vera e popria caduta di stile: la 38enne avrebbe insinuato qualcosa di falso solo per provare a competere con la Suarez, che ha più volte accusato in passato di aver distrutto il suo matrimonio con il calciatore.