Icardi è tornato in Turchia, nuove scandalose rivelazioni su Wanda Nara  

La guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua. I due non riescono proprio a trovare un punto d'incontro, anzi. Il calciatore è tornato a parlare della vicenda, svelando dettagli piuttosto scandalosi sul conto della sua ex moglie. Lo sfogo è arrivato dopo che molti tifosi hanno chiesto spiegazioni sull'assenza delle figlie Francesca e Isabella in Turchia . Icardi è infatti tornato a Istanbul per festeggiare la vittoria del Galatasaray nel campionato turco ma si è presentato con la compagna China Suarez e i suoi tre bambini. "E per tutti quelli che chiedono perché le mie figlie non erano presenti ai festeggiamenti e quelle della mia compagna sì... ecco qui, e togliamo le maschere, manca poco...". ha esordito Icardi su Instagram.

Mauro Icardi contro Wanda Nara

Poi, Mauro Icardi si è scagliato contro Wanda Nara con un lungo elenco condiviso sui social, spiegando perché le figlie Francesca e Isabella non erano con lui in Europa:

1. La madre impedisce loro di lasciare il Paese.

2. La madre mi impedisce di parlare con le mie figlie.

3. La madre mi impedisce di vedere le mie figlie.

4. La madre ricusa i giudici perché ovviamente non le danno quello che vuole.

5. Sono in Argentina da 6 mesi per stare con le mie figlie e le ho viste solo un giorno.

6. Le perizie psicologiche effettuate da professionisti dicono che le minorenni ripetono ciò che dice loro la madre (tradotto “brucia loro il cervello”).

7. Inadempienza di diversi ordini emessi dal giudice.

8. Le espone costantemente sui social network, mentre ha sporto denuncia contro di me per impedirmi di mostrarle. (Così, per il compleanno di mia figlia, ho potuto salutarla con una foto di una sagoma).

9. Denunce false a ripetizione... quante sono ormai?

10. Chiedono di riallacciare i rapporti? Per tutti quelli che parlano a vanvera, non c'è alcun riallacciamento perché il legame c'è sempre stato, è solo un'invenzione e un capriccio della madre.

11. Continuiamo? O basta così? Comunque è tutto nel fascicolo... manca poco e avremo la notizia più attesa e lì mi occuperò di rispondere a tante bugie, invenzioni e barbarie dette per infangare e spostare l'attenzione dalla realtà.

12. E infine la cosa più IMPORTANTE, cosa possiamo aspettarci da un “avvocato” truffatore di anziani, molestatore di bambini, estorsore... Lo stesso che inventa denunce contro di me in provincia dove ha ‘amicucci’ per cercare di ottenere qualcosa? Lo stesso che minaccia i miei avvocati? Un ‘avvocato’ a cui è stata sospesa la licenza già per la terza volta? Cosa possiamo aspettarci da questo individuo che “difende” le mie figlie? Lascia molto a desiderare, sia lui che chi lo sceglie come rappresentante. Potrei continuare, ma mi riservo di dire altre cose al momento opportuno.

L'ennesimo riferimento a Johnny Depp

Infine, l'attaccante ha condiviso una foto in bianco e nero di Johnny Depp, al quale ha fatto riferimento più volte dopo la separazione da Wanda Nara e che ha preso come modello. Vale la pena ricordare che nel 2022 l'attore ha dovuto affrontare una causa per diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard e il tribunale si è pronunciato in suo favore. "Tic, tac. Ci stiamo avvicinando alla verità", ha assicurato Icardi, a quanto pare più che mai sicuro di vincere contro Wanda Nara.