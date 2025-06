Wanda Nara alla finale di Champions League: frecciata a Icardi e mossa inaspettata su Marquinhos

Dopo l'udienza a Milano sul divorzio con Mauro Icardi e l'apparizione a Roma a Sognando Ballando con le Stelle, Wanda Nara è volata a Monaco , per assistere alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain . E non ha perso occasione per punzecchiare l'ex marito, con il quale non riesce a trovare un accordo. In passato Icardi ha giocato per entrambe le squadre. Anche se all'inizio non era chiaro per quale club tifasse Wanda, dopo il primo gol la risposta è diventata chiara: Paris Saint-Germain. Sulle note della canzone della Champions League, la Nara ha in seguito condiviso un video dei festeggiamenti della squadra e ha scritto quella che sembra una vera e propria stoccata a Maurito: "Te l'avevo detto".

Wanda Nara a Monaco, alla finale di Champions League

Dagli spalti, la bionda ha filmato i festeggiamenti della squadra allenata da Luis Enrique e nel video sembra concentrarsi su Marquinhos, attuale capitano della squadra ed ex compagno di squadra di Icardi. Per il PSG questa è la prima vittoria in Champions League, quindi un traguardo storico, a cui Icardi avrebbe potuto contribuire se avesse continuato la sua carriera nel club parigino. Questo "te l'avevo detto" arriva dunque dopo che Wanda ha confessato che l'ex marito sarebbe stato cacciato dal PSG per colpa di China Suarez, la sua attuale compagna con la quale avrebbe tradito l'ex moglie nel 2021.

Wanda Nara, Icardi e il Paris Saint-Germain

Mauro Icardi, che attualmente gioca nel Galatasaray, ha fatto parte del Paris Saint-Germain dal 2019 al 2022. Nell'agosto di quell'anno si presentò ad un allenamento e gli fu detto che non sarebbe più stato un giocatore della squadra. Tutto ciò per via del Wandagate, lo scandalo che ha visto protagonisti lui, la Nara e China Suarez. Un dramma che ha causato molti problemi coniugali e che portarono Icardi a chiedere diversi permessi, a saltare gli allenamenti senza preavviso. "Al Paris Saint-Germain, dopo l'apparizione di China nella sua vita, lo hanno licenziato perché ritenevano che non corrispondesse all'immagine del club. Eppure, invece di lasciarlo andare, ho continuato per la famiglia, per i miei figli, per lui", ha assicurato di recente Wanda. "Ho vissuto per altri tre anni con una persona che mi aveva tradita, mi era stata infedele, e ho continuato a supportarlo. L'ho venduto a un altro club, l'ho venduto alla Turchia. Ho 400.000 messaggi di Mauro che mi dice che non so niente di calcio, come ho potuto venderlo alla Turchia? Era un idolo in Turchia".