Wanda Nara alla finale di Champions League, "invitata da un calciatore". Nuovo amore?

Nuovo colpo di scena nella vita privata di Wanda Nara : pare che l'imprenditrice abbia festeggiato la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League con un ex compagno di squadra di Mauro Icardi. Tra le migliaia di tifosi che si sono radunati all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, per assistere alla finale contro l'Inter, non è passata inosservata la presenza della soubrette argentina che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata invitata da una persona vicina al PSG, avrebbe soggiornato nello stesso hotel dei giocatori e delle loro famiglie e nella struttura avrebbe partecipato all'intima celebrazione seguita alla vittoria del club francese. La notizia è stata diffusa da Yanina Latorre, che avrebbe ricevuto queste informazioni dall'ex calciatore Diego Latorre, presente allo stadio a commentare con Mariano Closs la partita, terminata 5-0 in favore della squadra di Luis Enrique.

Wanda Nara e Hakimi stanno insieme?

“Wanda stava registrando per MTV in Italia. Le hanno mandato un aereo, prenotato l'albergo e i biglietti per lo stadio (che sono quasi impossibili da trovare). Qualcuno del PSG”, ha rivelato Yanina Latorre, lasciando intendere che quel “qualcuno” non sarebbe altro che Achraf Hakimi. In un video pubblicato da Wanda sui social si vedono alcuni giocatori del Paris Saint-Germaain in campo tra cui proprio il calciatore marocchino. "Te l'avevo detto", ha scritto la Nara: parole che molti inizialmente avevano visto come una frecciata all'ex Mauro Icardi, che sarebbe stato escluso dal club francese a causa della sua tresca amorosa con China Suarez. Alla luce di queste nuove rivelazioni, però, quella frase potrebbe essere riferita ad Hakimi, che avrebbe un flirt in corso con Wanda. Per ora i diretti interessati non hanno commentato ma neppure smentito i pettegolezzi.

La vita privata di Hakimi

Achraf Hakimi, più giovane di Wanda Nara di 12 anni, è stato sposato con l'attrice spagnola Hiba Abouk. La coppia ha avuto due figli, nati nel 2020 e 2022, Amín e Naim. Il divorzio è arrivato nel 2023. Per un breve periodo Hakimi ha frequentato una modella marocchina ma ora pare che la liaison sia giunta al termine.