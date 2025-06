Wanda Nara e la casa abbandonata sul Lago di Como, i vicini sono furiosi  

Ancora una polemica per Wanda Nara. Dall'Argentina arrivano nuove scoppiettanti rivelazioni sull'imprenditrice e soubrette dopo la separazione da Mauro Icardi. Questa volta al centro della polemica c'è la villa sul Lago di Como che il calciatore ha regalato all'ex moglie nel 2018. Stando a quanto emerso dal programma tv argentino A La Tarde, la proprietà sarebbe abbandonata: "L'erba è incolta e i pacchi che arrivano vengono lasciati dietro la porta. A quanto pare, ha lasciato istruzioni di lasciarli all'ingresso". E poi: "I vicini si lamentano perché dicono che sta rovinando la zona. È una zona molto turistica dove vengono girati film e serie TV, ed è per questo che tutto è immacolato. È una bella casa, ma non è in buone condizioni". E ancora: "Volevano mandare qualcuno a pulire la casa, per rimetterla in buone condizioni, ma non c'erano né scopa né prodotti per la pulizia".