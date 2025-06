Wanda Nara: "Hakimi? Mi sto divertendo. Ecco tutta la verità"

Da Ibiza, dove si trova in questi giorni, Wanda Nara ha rilasciato alcune dichiarazioni a LAM, noto programma argentino. La soubrette ci ha tenuto a fare chiarezza su alcune indiscrezioni sulla sua vita privata, come sempre al centro della cronaca rosa. "Non sto con Hakimi", ha assicurato ridendo al conduttore Angel de Brito. "Rido perché ogni giorno esce una nuova persona, un sacco di nomi", ha continuato Wanda, aggiungendo: "Sono single, mi sto divertendo così. Non mi piace trovarmi coinvolta in situazioni inappropriate. Non mi impegnerei mai con qualcuno che ha una relazione. Lo fanno per ferirmi o farmi del male". Dunque, chi ha invitato Wanda Nara a Monaco alla finale di Champions League? "Ho un ottimo rapporto con le persone del PSG", ha assicurato Wanda.