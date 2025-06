Icardi denuncia Wanda Nara: "Furto di 7 milioni". E tuona: "Rispetta la mia futura moglie"

Non c'è pace tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L'ennesimo scontro è avvenuto mentre la soubrette si trova a Ibiza per alcuni giorni di vacanza e il giocatore è rientrato in Argentina per rivedere le figlie. L'attaccante del Galatasaray si è però presentato all'appuntamento con le piccole Francesca e Isabella in compagnia di China Suarez, scatenando così l'ira di Wanda che non vuole alcun contatto tra l'attrice e le figlie. "Un altro ricongiungimento rovinato da questa fottuta str***", è sbottata Wanda sui social. "Pagherai per ogni lacrima versata dalle mie figlie. Figlia di pu***na! Dopo due mesi, siamo riusciti a far vedere le figlie al padre, e tu vai a scuola? E fai in modo che la mia figlia più piccola non possa fare merenda con il padre. Sei una persona orribile", ha aggiunto. Affermazioni che non sono piaciute a Icardi, che ha replicato duramente all'ex moglie accusandola - di nuovo - di furto. E tra le righe ha confermato l'indiscrezione dell'ultimo periodo: ha fatto la proposta di matrimonio a China e appena otterrà il divorzio dalla Nara i due convoleranno a nozze.