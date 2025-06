Wanda Nara, la babysitter si schiera con Icardi. "Cosa faceva sempre con le figlie"

Continua la battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una battaglia che si sta combattendo tra Italia e Argentina, con la ferma volontà del giocatore di ottenere la custodia delle figlie Francesca e Isabella . L'attaccante vorrebbe riportare le bambine in Turchia, visto che il suo contratto con il Galatasaray non scadrà prima del 2026. A luglio tornerà a Istanbul insieme a China Suarez e ai tre figli che la donna ha avuto da precedenti relazioni. Ovviamente non è favorevole Wanda che, dopo aver lasciato l'ormai ex marito, ha deciso di tornare a vivere in pianta stabile a Buenos Aires, dove è impegnata come conduttrice e influencer. Ora in tribunale è stata raccolta la testimonianza di Silvia Noemi Lucero, la babysitter che per tanti anni si è occupata dei figli di Wanda e che ora invece cura i tre eredi di China.

Wanda Nara e Icardi, cosa ha rivelato la babysitter delle figlie

Nella sua testimonianza, Silvia ha riconosciuto di non essere "né un'amica intima né una nemica di nessuna delle due parti" e ha affermato di aver trascorso del tempo con la coppia a Milano, Parigi e Istanbul. Nell'ultimo periodo, complice l'ingaggio di Icardi al Galatasaray, il fulcro della vita di Francesca e Isabella era ovviamente Istanbul. "Le ragazze erano sempre con Mauro a Istanbul - ha aggiunto Silvia - Lei (Wanda) andava e veniva in Argentina, lasciando Mauro con i ragazzi e le ragazze, che erano sempre con lui a Istanbul". Ha dunque sottolineato il ruolo di padre di Icardi: "Il loro legame era spettacolare. Ci sono stati periodi tra il 2023 e il 2024 in cui non erano con la madre. Lui partecipava alle faccende domestiche e alle merende, comunicava con la scuola e pettinava le bambine. Ogni volta che doveva giocare, poneva come condizione che se non andava con le figlie, non ci sarebbe andato".

Icardi vuole riportare le figlie in Turchia

La confessione di Silvia pende dunque a favore di Mauro Icardi, che sta facendo di tutto per riavere con sé le figlie. La babysitter ha assicurato che il 32enne è sempre stato un padre molto presente e attento nonostante i suoi impegni di lavoro. Un padre non solo per le sue figlie biologiche ma anche per i tre ragazzi che Wanda Nara ha avuto dal precedente matrimonio con Maxi Lopez. Del resto quando Icardi è entrato nella vita della soubrette il figlio più piccolo, Benedicto Lopez, aveva appena due anni. Ad ogni modo una decisione finale non è stata ancora presa dal giudice.