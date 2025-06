Dall'Argentina: "Svolta tra Icardi e le figlie, Wanda Nara chiede aiuto ai tarocchi"

Wanda Nara ha ricevuto un'ordinanza del tribunale che autorizza Mauro Icardi a trascorrere sette giorni con le figlie, Francesca e Isabella , a casa sua. Il provvedimento stabilisce condizioni specifiche per l'incontro, tra cui la graduale partecipazione di China Suarez e dei suoi tre figli. Come riportano i media argentini, il calciatore potrà stare con le bambine dal 27 giugno al 4 luglio, prima del suo rientro in Turchia, previsto per la fine del mese. È stato inoltre stabilito che le ragazze potranno mantenere i contatti con la madre tramite videochiamate supervisionate durante il loro soggiorno col padre. Secondo quanto rivelato da Yanina Latorre, giornalista argentina da sempre informata sulla vicenda, se Wanda non rispetterà il nuovo ordine del Tribunale sarà costretta a pagare una multa di dieci milioni di pesos (oltre 7mila euro) che saranno in tal caso devoluti all'Ospedale Pediatrico Garrahan.

Wanda Nara contraria alla sentenza a favore di Icardi

A quanto pare Wanda Nara non sarebbe del tutto favorevole a questa nuova misura stabilita dal giudice. Ad infastidire la soubrette la presenza di China Suarez che, a suo dire, non sarebbe persona gradita alle figlie. "Quanto proposto non è in linea con le esigenze delle ragazze", avrebbe detto la 38enne, che in passato ha accusato l'attrice e cantante di aver distrutto il suo matrimonio. Secondo Wanda la notte di passione a Parigi tra Icardi e China, risalente al 2021, avrebbe scatenato una crisi profonda con il calciatore, mandando così in frantumi una relazione che durava ormai da dieci anni. Diversa la posizione di Maurito, che invece ha sempre parlato di un "lavaggio del cervello" che l'ex moglie starebbe sapientemente portando avanti da tempo ai danni delle figlie. Inoltre l'attaccante sarebbe deciso a riportare le ragazze in Turchia: "Hanno sempre vissuto in Europa, è stata la madre a portarle a tutti i costi in Argentina", ha ricordato.

Wanda Nara e l'incontro con la strega bianca

Intanto è emerso un altro curioso aneddoto su Wanda Nara. Pare che nei giorni scorsi la showgirl si sia recata a Jujuy, nel Nord dell'Argentina, per un incontro speciale. Niente di romantico: Wanda avrebbe avuto un confronto con una strega bianca, "esperta nell'eliminazione di potenziali energie negative". Pare che Wanda e la donna abbiano trascorso una notte intera nell'hotel dell'ex signora Icardi a leggere i tarocchi. Nonostante la notizia abbia suscitato ogni genere di reazioni tra i suoi follower, dalla curiosità allo scetticismo, la diretta interessata ha preferito per il momento non rilasciare dichiarazioni pubbliche sull'argomento.