Wanda Nara ora vuole la pace con Icardi: "Ho fatto una promessa"

Wanda Nara è pronta a riconciliarsi con Mauro Icardi . La soubrette e imprenditrice è stanca delle liti e incomprensioni che hanno segnato gli ultimi mesi. Ed è decisa a fare pace con l'ex marito per il bene delle figlie in comune Francesca e Isabella . Rispondendo ad alcune domande dei fan sui social, la 38enne ha rivelato: "Sono in contatto con Mauro, lo informo, gli mando foto e video delle ragazze. Ho promesso di fargli fare telefonate liberamente tutti i giorni e all’ora che preferisce. E a portarle (le figlie, ndr) in Italia o dove concordiamo. Quando il mio lavoro me lo permetterà, affinché possano stare con lui".

Wanda Nara vuole fare pace con Icardi

Poi Wanda Nara ha aggiunto: "Lavoro molto con loro affinché non si ripeta quanto accaduto l’ultima volta. Sono molto legate a me ed è mia responsabilità che si sentano bene quando vanno con lui. E così sarà. È successo tutto molto in fretta e i bambini hanno bisogno di tempo per accettare le situazioni o le scelte degli adulti. Mi metto nei suoi panni e non potrei vivere felice lontano dalle mie figlie, gli ho fatto sapere che può contare su di me per portarle". Al momento Icardi è tornato in Turchia, dove continuerà a giocare col Galatasaray, dopo aver trascorso una settimana insieme alle figlie. Con il giocatore c'è la compagna China Suarez.

Le parole di Wanda Nara su Maxi Lopez

Tra le varie domande dei follower, Wanda Nara ha parlato anche del rapporto ritrovato con Maxi Lopez, dal quale ha avuto i figli più grandi Valentino, Constatino e Benedicto. “Lui c’era nei miei momenti peggiori. Quando mi sono ammalato, è arrivato nel paese prima di chiunque altro per stare con me ed è rimasto per un mese. L’ho apprezzato molto. - ha confessato - Parliamo con ognuno dei ragazzi e parliamo ogni giorno per loro. Nonostante la distanza (Maxi vive in Svizzera, ndr), lo coinvolgo in tutto. Per molti anni abbiamo parlato di nascosto. Oggi facciamo videochiamate durante la cena così i ragazzi si sentono a casa”.