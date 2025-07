Wanda Nara troppo sexy, Icardi cede: cosa è successo nelle ultime ore

Wanda Nara sa come esaltare la sua sensualità. Nelle ultime foto pubblicate sulla neve in Argentina è una bomba sexy che non lascia indifferente. Neppure il suo ex marito Mauro Icardi, con il quale è in corso una guerra legale e mediatica da mesi. Sul suo canale WhatsApp, dove ha un filo diretto con i fan, Wanda ha raccontato - senza però fare nomi - che c'è qualcuno che la guarda di continuo con un profilo falso e che le lascia svariati like. Qualcuno che, secondo la Nara, ha provato anche a contattarla con telefonate notturne e vere e proprie dichiarazioni d'amore "sotto effetto dell'alcol". Secondo i follower quel qualcuno sarebbe proprio l'ex giocatore dell'Inter e a tesi di ciò la giornalista argentina Juariu ha condiviso un screen in cui appare un like di Icardi, poi rimosso, ai recenti scatti dell'ex moglie. Tanto è bastato a scatenare voci circa una presunta crisi tra Icardi e China Suarez, attualmente divisi da impegni di lavoro e famigliari.