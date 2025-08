Wanda Nara posta una foto piccante con L-Gante e spiega come è oggi la loro relazione

Il rapporto tra Wanda Nara e L-Gante continua ad essere al centro del gossip. Dopo un lungo periodo di tira e molla, hanno ufficialmente rivelato la loro relazione nel novembre 2024, ma da allora hanno avuto diversi alti e bassi: separazioni e riconciliazioni, insinuazioni e frecciatine. Ora stanno trascorrendo di nuovo del tempo insieme: Wanda e il rapper sono in Italia. Prima una breve apparizione a Venezia, dove si sono goduti un buon gelato e un giro in gondola , poi si sono spostati a Milano. Nel super attico della Nara, con piscina sul terrazzo. La 38enne ha condiviso una foto insieme, in cui lei mostra le sue forme generose. In un'altra immagine, invece, si vedono i due che si scambiano un bacio sfocato davanti al Duomo. Dunque, sono tornati insieme oppure no?

Wanda Nara è tornata insieme a L-Gante?

No, Wanda Nara e L-Gante non sono tornati insieme. O almeno così ha assicurato l'ex moglie di Mauro Icardi. "Ragazzi, io non sto con lui. Andiamo d'accordo, io sono andata con lui, e poi lui è venuto con me a Milano, è un mio amico", ha assicurato la soubrette e imprenditrice. Già nei giorni scorsi aveva ribadito di essere single, smentendo così pure la presunta liaison con il giovane giocatore Ayrton Costa, di cui tanto si è parlato nell'ultimo periodo.

Il nuovo progetto musicale di Wanda Nara

Wanda Nara ha approfittato del suo viaggio in Italia con L-Gante per lavorare anche al videoclip della sua nuova canzone. Forse non tutti lo sanno, ma l'ex vincitrice di Ballando con le Stelle sta portando avanti in Argentina una discreta carriera da cantante. Dopo Amor Verdadero, ha annunciato l'uscita del brano Toxica.