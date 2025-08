Icardi denuncia Wanda per "abbandono delle figlie e uso di sostanze", lei replica furiosa: "Sono malata"

Nel mezzo dell'infinita battaglia legale e mediatica tra Mauro Icardi e Wanda Nara , il calciatore ha ora accusato l'ex moglie di aver "abbandonato materialmente ed emotivamente" le loro figlie, Francesca e Isabella . La denuncia arriva dopo che Wanda ha trascorso due settimane in Europa con L-Gante mentre Icardi è in Turchia ad allenarsi con il Galatasaray , e le bambine sono state lasciate alle cure di Andrés Nara, padre di Wanda , e altri amici. "Mauro denuncia abbandono materiale e affettivo delle ragazze, nonché impedimento e ostruzione ai contatti. Ora si parla di risarcimento internazionale", ha esordito Angie Balbiani leggendo, in onda su Puro Show (El Trece), il documento presentato dai legali di Icardi al tribunale. "La signora Nara usa i suoi figli come ostaggi, come merce di scambio e come trofei di vendetta. - prosegue la nota - È fuggita in Europa con il signor Elián Valenzuela (vero nome di L-Gante, ndr), lasciando le figlie con un perfetto sconosciuto, il nonno materno, che non hanno mai incontrato. Lui è stato accusato di violenza in passato. Questo si alterna alla cura degli amici, il che aumenta l'ingiusto e dannoso ostacolo nel rapporto con il padre".

Icardi accusa Wanda Nara di fare uso di droghe

La parte più incisiva del documento, tuttavia, accusa Wanda Nara di uso di droghe: "La signora sembra essere in uno stato cognitivo discutibile sui social media. L'unica persona che ha il controllo sull'accesso ai cellulari delle ragazze è la madre, che blocca il padre per impedire il contatto, ma consente loro di accedere ai social media". Wanda è stata anche accusata di aver instillato nelle minorenni "paura e senso di colpa per la frequentazione del padre. Le ragazze pensano che il padre le abbia abbandonate, che si sia trasferito in un'altra famiglia, che non appartengano a quella cerchia. Le azioni di Wanda Nara violano i diritti dei minori". E ancora: "Si comporta come una persona chiaramente patologica e tossica che usa il senso di colpa e la paura, esercitando una lotta di lealtà instillando paura e senso di colpa nelle ragazze quando queste creano un legame con il padre e la sua compagna".

La risposta di Wanda Nara alla denuncia di Icardi

Dopo tali accuse, Wanda Nara è esplosa sui social. "Bisogna essere dei veri figli di put***a, sapendo che la madre delle proprie figlie ha la leucemia ed è costantemente monitorata e curata per voler stabilire che potrebbe aver assunto qualche sostanza. Io non ho mai assunto nulla prima, figuriamoci ora", si è difesa la soubrette. E ha aggiunto: "Tutto con lo scopo di portarmi via le mie figlie e portarle a vivere con te , il che ti rende ancora più figlio di put***a... visto che in mille modi tutti hanno espresso il loro disprezzo per vivere con te o per vederti". Ha concluso: "Il fatto che tu non abbia pagato il mantenimento dei figli o i contributi previdenziali per 10 mesi è ora una questione che spetta ai tribunali. Ma sono stanca di sentirmi accusare di qualcosa di nuovo e di mentire sulle tue minacce da quando ti ho lasciato". Wanda ha infine pubblicato diverse chat scambiate con lo specialista di Fundaleu, in cui lui le ha inviato gli ultimi esami che ha eseguito per la sua leucemia, scoperta nel 2023.