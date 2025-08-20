"Wanda Nara vince in tribunale: Icardi nel registro dei debitori e casa sequestrata"

La battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi è entrata in una nuova fase e questa volta il tribunale ha dato ragione all'imprenditrice. Come riportano i media argentini, il 106° Tribunale civile della città di Buenos Aires, presieduto dal giudice Adrián Hagopian, ha deciso di sequestrare la quota del calciatore nella società Asociación Civil La Isla SA per un importo di 110.000 dollari USA a titolo di alimenti, su richiesta di Wanda .

Il giudice dà ragione a Wanda Nara, guai per Icardi

La delibera, firmata il 19 agosto 2025, fa parte del fascicolo 88891/2024 e affronta il problema del mancato adempimento da parte del giocatore degli obblighi di mantenimento. La sentenza dispone inoltre l'iscrizione di Icardi nel Registro dei Debitori Morosi, il che potrebbe comportare future complicazioni legali e finanziarie. Il giudice ha fondato la sua decisione sulla mancanza di prova del pagamento degli obblighi stabiliti. Oltre al pignoramento principale, il provvedimento prevede un ulteriore pagamento di 3.500 dollari tra interessi e spese di esecuzione. Il tribunale ha ordinato al presidente del consiglio di amministrazione della società coinvolta di eseguire il pignoramento e di notificarne l'esecuzione al tribunale nel fascicolo. Il team difensivo di Icardi aveva presentato ricorso contro l'accordo transattivo dell'attore, ma il giudice lo ha respinto e ha approvato la richiesta di 122.443,08 dollari avanzata da Nara.

Sequestrata la villa in Argentina di Icardi

Come se non bastasse, è stato anche disposto il sequestro della "casa dei sogni" di Icardi, la villa di Buenos Aires che ha acquistato e dove viveva fino a poco tempo fa con la sua fidanzata China Suarez prima del rientro in Turchia. Inoltre, secondo la sentenza, se il giocatore tornerà in Argentina non potrà lasciare il Paese.