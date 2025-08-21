Wanda Nara esplode contro Icardi: "Fa beneficenza con i miei soldi"

Tutto vero: Mauro Icardi ha donato ad alcune organizzazioni di beneficenza i beni che Wanda Nara ha lasciato in Turchia un anno fa. Vestiti, scarpe, giocattoli e borse di lusso che la 39enne ha lasciato nell'ultima casa che ha condiviso con l'ex marito prima del trasferimento definitivo a Buenos Aires. A confermare la notizia la stessa soubrette, che è sbottata sui social contro l'ex marito. "Ti comporti come se fossi solidale e aiutassi le fondazioni con i miei soldi e il mio trasloco. - ha scritto Wanda - Vediamo se sei altrettanto solidale, ma con le tue cose. Perché non aiuti prima i tuoi, e con le tue, non con le mie?". Poi ha aggiunto: "C'è molto bisogno emotivo, soprattutto tra le persone che portano il tuo cognome . Molti si vergognano. Prenditi cura di loro. Continuerò a prendermi cura delle nostre figlie finché sarai ancora dispettoso".

Icardi nel registro dei debitori, pronta la controffensiva

La guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua, dentro e fuori dai tribunali. Di recente l'attaccante è stato iscritto nel registro dei debitori dopo diversi mesi di mancato pagamento degli alimenti dovuti alle figlie Francesca e Isabella. La decisione è stata presa dal giudice argentino Adrián Hagopian, che si sta occupando del caso e il calciatore ha immediatamente risposto con una dichiarazione scritta depositata presso il tribunale. A detta di Icardi Wanda avrebbe rubato dei soldi dal conto corrente dello sportivo e quindi il suo debito sarebbe già stato saldato. "In relazione al mantenimento dei figli, la signora Wanda Nara - si legge nel documento redatto dall'avvocato di Icardi - essendo coinvolta in un contenzioso per tale argomento in un processo giudiziario in Italia, sa bene che nello stesso è indicato che si è appropriata di quasi 7 milioni di euro, con i quali può pagare il mantenimento dei figli fino al raggiungimento della maggiore età delle ragazze".

La lotta per l'affidamento delle figlie

Tra le tante cose continua anche la lotta per l'affidamento di Francesca e Isabella. Il calciatore vorrebbe che le figlie tornassero a vivere in Turchia, a casa sua o con la madre, mentre la conduttrice televisiva respinge questa possibilità, affermando di non potersi trasferire in quel Paese per motivi di lavoro e di volere che le ragazze rimangano in Argentina. Una situazione molto complessa che ha inciso profondamente anche sulla possibilità di un regime di visite.