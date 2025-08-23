Wanda Nara e Icardi, "archiviata la denuncia per violenza domestica". E dall'Italia arriva una grossa offerta

La denuncia di Wanda Nara contro Mauro Icardi

Stando a quanto emerso dal programma tv, Wanda Nara avrebbe elencato tre episodi a sostegno della sua denuncia. Il primo sarebbe avvenuto allo Chateau Libertador, l'edificio in cui l'imprenditrice vive con i suoi figli e dove si sarebbe verificato un episodio di resistenza all'autorità da parte di Mauro Icardi. Il secondo episodio riguarderebbe una presunta violenza ai danni di uno dei suoi figli. Wanda avrebbe inoltre fatto menzione ad un presunto rapimento ma nonostante la gravità di queste accuse, le limitazioni territoriali e la giurisdizione del tribunale avrebbero portato all'archiviazione del caso. Nonostante ciò, il conflitto tra Wanda e Icardi è tutt'altro che concluso. La possibilità che lei sporga denuncia penale alimenta ancora di più la tensione nel rapporto, che ha già accumulato controversie mediatiche, personali e legali. Questa decisione del tribunale apre un nuovo capitolo nella storia dell'ex coppia, lasciando incerti i prossimi passi che la 38enne potrebbe intraprendere contro il giocatore. Allo stesso tempo quest'ultimo è stato condannato dal giudice a provvedere subito al risarcimento del mantenimento delle figlie, che non paga ormai da mesi e mesi.

Wanda Nara torna a vivere in Italia?

Mentre continua la sua battaglia - legale e mediatica - con Icardi, Wanda Nara starebbe valutando il rientro in Italia, Paese che considera a tutti gli effetti una seconda casa. Un anno fa ha deciso di tornare definitivamente a Buenos Aires per stare più vicina alla sua famiglia ma la situazione potrebbe cambiare di nuovo. "Quanto è difficile. Oggi mi sono svegliata con un'offerta di lavoro in Italia, molto importante", ha annunciato su Instagram. Non ha svelato ulteriori dettagli ma sono in molti a pensare che potrebbe trattarsi di un nuovo ingaggio televisivo. Un eventuale ritorno di Wanda in Italia cambierebbe - e di molto - la situazione legale con Icardi. La richiesta di restituzione internazionale delle figlie da parte del calciatore, che è il motivo principale della controversia tra ex coniugi, sarebbe nulla, visto che Francesca e Isabella tornerebbero a vivere in Europa. Entrambe sono nate a Milano e qui hanno vissuto i primi anni della loro vita.