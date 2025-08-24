Wanda Nara in lacrime: "Il mio cane in Italia sta morendo per colpa di Icardi"

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a litigare per tutto, anche per gli animali domestici in comune. Davanti agli inviati di Puro Show, noto programma tv argentino, la soubrette ha parlato per la prima volta della difficile situazione che sta vivendo uno dei suoi amati cagnolini. E non ha esitato a puntare il dito, ancora una volta, contro l'ex marito. La conduttrice ha dichiarato con rammarico che uno dei suoi cani è in gravi condizioni, ma non può essere operato perché c'è bisogno dell'autorizzazione del calciatore. Il quattrozampe si trova attualmente in Italia ed è gravemente malato. Avrebbe bisogno di un intervento chirurgico ma i veterinari non possono procedere senza la firma dell'attaccante. E Wanda, che è tornata in Italia per qualche giorno proprio di recente, non ha potuto portarlo con sé in Argentina.

Perché Wanda Nara non può operare il suo cane in Italia

Il problema è che il cane ha un microchip registrato sotto la responsabilità del giocatore, quindi non può essere trasportato fuori dal Paese, poiché Wanda Nara non risulta essere la proprietaria legale. Come ha spiegato lei stessa in lacrime in tv: "Ho un cane in Italia che deve essere operato, e non possono farlo perché Mauro non vuole firmare". Visibilmente disperata, la 38enne ha rivelato che se l'operazione non verrà eseguita nei prossimi giorni, l'animale potrebbe morire. "Ci sono questioni morali", ha rimarcato con indignazione. Wanda ha dunque ribadito che Icardi non ne vuole sapere e ha svelato anche cosa dice il suo ex compagno alle figlie sui due gatti adottati a Istanbul e spariti dall'oggi al domani: "Ha detto di averli lasciati liberi per strada. Voi tutti sapete quanto i miei figli adorino gli animali. Anche questa è violenza".