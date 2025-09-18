Maxi Lopez, "arrabbiato con Wanda Nara, i soldi non sono arrivati"  

Nuovo conflitto tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Il calciatore sarebbe arrabbiato con l'ex moglie perché non avrebbe ricevuto il compenso economico concordato per MasterChef Celebrity Argentina. Il cooking show è condotto da Wanda e quest'anno vedrà tra i concorrenti anche l'ex calciatore. Secondo quanto riportato dal programma A la Tarde (América), "quando Maxi López ha chiamato la produzione di MasterChef per fare la sua offerta, ha chiesto una fortuna. Loro hanno detto di no, e Wanda Nara lo ha richiamato per dirgli: 'Farò la differenza con uno sponsor'. Hanno poi firmato verbalmente un contratto multimilionario". Ma quell'accordo non sarebbe stato rispettato, come ha spiegato il giornalista Daniel Fava: "Ha promesso, ma non ha mantenuto la parola data e i soldi non sono arrivati". Una situazione che avrebbe irritato, e non poco, Maxi che così intaschererebbe una cifra diversa da quella che si aspettava dopo il confronto con l'ex moglie.