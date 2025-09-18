Maxi Lopez, "arrabbiato con Wanda Nara, i soldi non sono arrivati"  

Nuovo conflitto tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Il calciatore sarebbe arrabbiato con l'ex moglie perché non avrebbe ricevuto il compenso economico concordato per MasterChef Celebrity Argentina. Il cooking show è condotto da Wanda e quest'anno vedrà tra i concorrenti anche l'ex calciatore. Secondo quanto riportato dal programma A la Tarde (América), "quando Maxi López ha chiamato la produzione di MasterChef per fare la sua offerta, ha chiesto una fortuna. Loro hanno detto di no, e Wanda Nara lo ha richiamato per dirgli: 'Farò la differenza con uno sponsor'. Hanno poi firmato verbalmente un contratto multimilionario". Ma quell'accordo non sarebbe stato rispettato, come ha spiegato il giornalista Daniel Fava: "Ha promesso, ma non ha mantenuto la parola data e i soldi non sono arrivati". Una situazione che avrebbe irritato, e non poco, Maxi che così intaschererebbe una cifra diversa da quella che si aspettava dopo il confronto con l'ex moglie.
MasterChef, la promessa di Wanda Nara a Maxi Lopez
Un colpo di scena che ha stupito tutti in Argentina, soprattutto perché arriva in un momento in cui i due ex coniugi hanno mostrato molti segnali di avvicinamento negli ultimi mesi. La soubrette ha persino condiviso sui social media immagini che mostravano l'ex giocatore mentre si allenava per lo show, entusiasta di questa novità. Wanda ha anche mostrato su Instagram una chat privata con Maxi in cui lei ha fatto un promesso importante: "Se vinci MasterChef ti restituisco il Rolex della Champions League". Entusiasmo anche tra i telespettatori, non solo per il profilo pubblico di Maxi ma pure per il legame personale con la conduttrice del programma. I due, un tempo sposati e con tre figli, dopo anni di allontanamento, sono riusciti a stabilire un rapporto più cordiale.
Un rapporto ora a rischio?
Questo nuovo disaccordo finanziario rischia però di cambiare lo scenario. Sebbene non si tratti di una violazione formale del contratto con la casa di produzione, la richiesta del compenso concordato evidenzia una differenza che potrebbe influenzare la dinamica tra il calciatore e Wanda Nara durante la messa in onda dello show.