Wanda Nara e Maxi Lopez, il tribunale ha dato ragione a Icardi

Un nuovo capitolo si aggiunge alla complessa relazione tra Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi . I tribunali hanno deciso di archiviare la denuncia presentata dall'imprenditrice e dal suo ex marito contro il calciatore del Galatasaray, accusato di presunta violenza nei confronti di uno dei tre figli dell'ex coppia. La sentenza è arrivata dopo mesi di speculazioni mediatiche e segna una vittoria legale per l'ex dell'Inter. Il caso è emerso ad aprile, dopo che la scuola di uno dei minori aveva fatto un'osservazione che aveva destato allarme in famiglia. Tuttavia, il Procuratore di Tigre ha stabilito che non ci sono prove sufficienti a sostegno dell'accusa.

Wanda Nara e Maxi Lopez perdono contro Mauro Icardi

"La Procura di Tigre ha archiviato il caso di Maxi Lopez e Wanda Nara contro Mauro Icardi per violenza su uno dei loro figli, per mancanza di fondamento", ha riferito in Argentina La Posta del Espectáculo. Il documento del tribunale è stato incisivo: "Ordina l'archiviazione di questo procedimento". Secondo il membro del collegio, la sentenza si basa sul fatto che "non ci sono prove; non c'è alcun reato, secondo il pubblico ministero". Pertanto, il caso è chiuso.

I retroscena del conflitto tra Wanda Nara, Maxi Lopez e Icardi

Quando la denuncia è diventata di dominio pubblico, si è vociferato anche dell'ordine restrittivo che Maxi Lopez avrebbe richiesto per impedire a Icardi di avvicinarsi ai suoi figli. Ma poi Mauro è apparso pubblicamente con i ragazzi, condividendo sui social uno spuntino in loro compagnia. Nello stesso periodo Wanda Nara aveva dichiarato che Icardi non aveva alcun interesse a ricongiungersi con Valentino, Constantino e Benedicto, ma l'attaccante ha sempre dichiarato il contrario ricordando che i tre sono di fatto cresciuti con lui. Quando Wanda e Maxi hanno divorziato e lei ha sposato Icardi i suoi eredi avevano rispettivamente 4, 3 e 2 anni.