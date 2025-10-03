Wanda e Maxi, Icardi esulta per la vittoria in tribunale: "Ma il danno è irreparabile"

Mauro Icardi torna a festeggiare sui social. I tribunali hanno deciso di archiviare la denuncia presentata da Wanda Nara e Maxi Lopez contro il calciatore del Galatasaray, accusato di presunta violenza nei confronti di uno dei tre figli dell'ex coppia. Il caso è emerso ad aprile, dopo che la scuola di uno dei minori aveva fatto un'osservazione che aveva destato allarme in famiglia. Tuttavia, il Procuratore di Tigre ha stabilito che non ci sono prove sufficienti a sostegno dell'accusa.

Icardi contro Wanda e Maxi: "Le maschere stanno cadendo"

Dopo diverse settimane di silenzio sulla battaglia contro l'ex moglie, Icardi ha rotto il silenzio, non nascondendo tutta la propria soddisfazione. "Il caso è stato archiviato. Siete sorpresi? Io no. Un'altra invenzione, un'altra bugia, un'altra falsa accusa. Cosa succederà adesso?", ha scritto tra le stories Maurito. Ha poi espresso preoccupazione per il benessere delle figlie Francesca e Isabella, ma ha incluso anche i figli di Wanda e Maxi che di fatto sono cresciuti con lui: "L'unica cosa che spero è che non continuino a usare cinque minorenni perché il danno è irreparabile". E ha concluso: "Le maschere stanno lentamente cadendo. Mando loro un bacio".

Icardi vuole riavere le figlie a tutti i costi

Mentre un caso è stato archiviato, la battaglia di Mauro Icardi contro Wanda Nara continua. Di recente il giocatore si è recato in un tribunale turco per procedere con la restituzione internazionale delle figlie (vuole che tornino a vivere con lui in Turchia) mentre in Italia si attende la prossima udienza per il divorzio dalla soubrette.