Wanda Nara e la leucemia: "Sono ancora malata. Il dottore ha ipotizzato la causa"

Wanda Nara è stata protagonista di un'emozionante conversazione durante il programma tv argentino Dante's Divine Night, in cui si è aperta come mai prima d'ora sul difficile percorso che ha dovuto affrontare dopo la diagnosi di leucemia . Ha anche confessato di essere ancora malata . "È leucemia, ed è sotto controllo. Ci sono diversi livelli di trattamento e diverse situazioni. Ho cambiato trattamento", ha detto. Wanda si è sbilanciata sulle possibili cause della leucemia: "Il dottore mi ha detto: ‘Non posso metterlo per iscritto, ma potrebbe essere causata dallo stress, dall'angoscia’”. Quando ha ricevuto la diagnosi, la Nara stava attraversando un periodo di grande esposizione mediatica ed era travolta dai conflitti personali, soprattutto con Mauro Icardi . "È una malattia che di solito non colpisce persone della mia età. Io sono sana, mangio bene, sono insopportabile”, ha dichiarato la soubrette, cercando di sdrammatizzare la questione. "La vita mi ha insegnato che la salute viene prima di tutto".

Wanda Nara ancora malata di leucemia, le lacrime in televisione

Quando le è stato chiesto del suo legame con la fede, Wanda Nara non è riuscita a trattenere le lacrime. "Credo molto in Dio. Ho pregato molto per i bambini. Quando sei una mamma, questa è l'unica cosa che conta per te", ha confessato. Ha dunque ricordato con tristezza l'impatto che la notizia ha avuto sui suoi figli: "I più grandi si sono chiusi in bagno e non volevano più uscire. Io sono una mamma che sta al telefono 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché sono costantemente in contatto e attenta a ogni loro desiderio". L'ex marito Maxi Lopez ha giocato un ruolo fondamentale, in quel doloroso momento: "Credo che il mio rapporto con Maxi si sia sistemato. Quando mi è stato vicino in quel momento così difficile per me, ho capito che c'era davvero. Ha preso immediatamente un aereo quando l'ha saputo e la prima cosa che ha fatto è stata venire all'ospedale dove ero ricoverata". Oggi i due sono tornati ad essere vicini e complici.

Wanda Nara e la fine del suo rapporto con Mauro Icardi

Nel corso della lunga chiacchierata, Wanda Nara ha anche parlato della fine del suo lungo rapporto con Mauro Icardi. "È stato molto difficile per me uscire da quella relazione. Sono stati tre anni molto duri in cui ho cercato di proteggere i miei figli... - ha affermato -Volevo nascondere loro tutto. Vivevo male in Turchia, che era un paese lontano con una cultura diversa. Avevo fatto di tutto per trasferirmi lì per noi, e sentivo la responsabilità. Era una pressione enorme, e in quel momento non pensavo a me stessa, pensavo ai bambini, al club, a tutti...". E ancora: "La decisione di andarmene, di aver tolto ai miei figli la possibilità di vivere come la famiglia di Peppa Pig o dei Simpson, è stata molto difficile per me".